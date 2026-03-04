Σε μια ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή, η Τουρκία επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στον ρόλο της ως νατοϊκού συμμάχου και στην ανάγκη να διατηρήσει ανοικτούς διαύλους με την Τεχεράνη, μετά το περιστατικό με τον ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο και καταρρίφθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο από νατοϊκές δυνάμεις αεράμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εντοπίστηκε να έχει πορεία προς τον τουρκικό εναέριο χώρο, προτού «εμπλακεί» και εξουδετερωθεί από συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ που επιχειρούν στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, τουρκικός εναέριος χώρος και γύρω περιοχές καλύπτονται από αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης AWACS της Συμμαχίας, τα οποία ενισχύουν τη συλλογή πληροφοριών και τον έλεγχο της εναέριας εικόνας.

Κυβερνητικές πηγές στην Άγκυρα αποφεύγουν να μιλήσουν για «στοχευμένη επίθεση» κατά της Τουρκίας, ωστόσο υπογραμμίζουν ότι κάθε παραβίαση ή κίνηση που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας αντιμετωπίζεται ως ευθεία απειλή. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι διττό: από τη μία η Άγκυρα προβάλλει εικόνα ψυχραιμίας, ετοιμότητας και αποφασιστικότητας, από την άλλη ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να επιτρέψει την επανάληψη παρόμοιων συμβάντων.

Στο διπλωματικό επίπεδο, ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν προχώρησε σε αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, ζητώντας μεγαλύτερη προσοχή και ευαισθησία ώστε να μην υπάρξει δεύτερο τέτοιο επεισόδιο. Σύμφωνα με τουρκικές πηγές, ο Ιρανός διαπραγματευτής Αράκτσι ενημερώθηκε ότι μια παρόμοια κατάσταση δεν μπορεί να γίνει ανεκτή ούτε «κατά λάθος» στο μέλλον, αφήνοντας να εννοηθεί πως η Άγκυρα θεωρεί ότι τα όρια έχουν ήδη δοκιμαστεί.

Η τουρκική ανάγνωση εστιάζει και στην εσωτερική ρευστότητα του ίδιου του Ιράν, όπου, όπως σημειώνεται, μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ διαμορφώνεται ένα πολυκεντρικό σύστημα εξουσίας, με επικαλυπτόμενα κέντρα αποφάσεων, αποσυντονισμό στα σώματα ασφαλείας και ασάφεια στην αλυσίδα διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, η Άγκυρα θεωρεί ότι αυξάνεται ο κίνδυνος «ανεξέλεγκτων κινήσεων» από στρατιωτικά ή παραστρατιωτικά στοιχεία, στις οποίες εντάσσει και το παρόν επεισόδιο.

Παρά την ένταση, η Τουρκία επιχειρεί να εμφανιστεί ως δύναμη σταθερότητας, προειδοποιώντας ότι μια βαθιά αποσταθεροποίηση του Ιράν θα είχε «ανεπανόρθωτες» συνέπειες, με αστάθεια δεκαετιών τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η επίσημη γραμμή επιμένει στην επιστροφή όλων των πλευρών στη διπλωματία και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με αναφορά στο διεθνές δίκαιο ως πλαίσιο επίλυσης των περιφερειακών κρίσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η Άγκυρα και στην εσωτερική και διεθνή εικόνα της, καταγγέλλοντας κύματα παραπληροφόρησης γύρω από το ρόλο της στο ιρανικό μέτωπο. Το τουρκικό Κέντρο Καταπολέμησης Παραπληροφόρησης διέψευσε κατηγορηματικά ισχυρισμούς ότι επιθέσεις κατά του Ιράν εκτοξεύονται από τουρκικό έδαφος ή ότι «αμερικανικές βάσεις στην Τουρκία» έγιναν στόχος ιρανικών πληγμάτων, χαρακτηρίζοντας τα σχετικά δημοσιεύματα fake news.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι δεν έχει επιτρέψει ούτε θα επιτρέψει στο μέλλον τη χρήση του εδάφους, του εναέριου ή του θαλάσσιου χώρου της Τουρκίας για επιθέσεις εναντίον τρίτων χωρών. Παράλληλα, σπεύδει να διευκρινίσει ότι «δεν υπάρχουν βάσεις άλλων χωρών» στο τουρκικό έδαφος: η Ιντσιρλίκ παρουσιάζεται ως καθαρά τουρκική αεροπορική βάση, ενώ εγκαταστάσεις όπως το ραντάρ στο Κιουρέτζικ χαρακτηρίζονται ως νατοϊκές δομές που λειτουργούν σε έδαφος κράτους–μέλους της Συμμαχίας.

Το μήνυμα που στέλνει η Άγκυρα, σε Ιράν, συμμάχους και εγχώριο ακροατήριο, είναι ότι κάθε μελλοντική επίθεση ή απειλή εναντίον της Τουρκίας θα πρέπει να θεωρείται επίθεση και κατά του ίδιου του ΝΑΤΟ, με σαφή υπαινιγμό στο Άρθρο 5 της Συμμαχίας. Όπως επισημαίνεται σε κυβερνητικούς κύκλους, η Τεχεράνη «γνωρίζει πολύ καλά» αυτή την πραγματικότητα, γεγονός που η Άγκυρα ελπίζει ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά σε επόμενα βήματα της ιρανικής πλευράς.