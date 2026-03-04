Οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν τα δεδομένα για την Κύπρο, αφού το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για το νησί, μετά το συναγερμό που έχει σημάνει μετά τα ιρανικά χτυπήματα.

Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ αναθεωρούν τα ταξίδια στην Κύπρο και από προορισμό χαμηλού κινδύνου, δηλαδή επίπεδο 1, πλέον εντάσσεται στο επίπεδο 3 που σημαίνει πως η Κύπρος από «ασφαλές ταξίδι» μετατράπηκε σε «επαναξιολόγηση ταξιδιού».

Σύμφωνα με την οδηγία, η απόφαση ελήφθη λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως επισημαίνεται, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να επανεξετάσουν τα σχέδιά τους «λόγω της απειλής ένοπλης σύγκρουσης και της περιορισμένης βοήθειας που μπορεί να προσφέρει η αμερικανική πρεσβεία στους Αμερικανούς που βρίσκονται στην περιοχή που διοικείται από την Τουρκοκυπριακή κυβέρνηση».

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ζήτησε την απομάκρυνση του μη αναγκαίου προσωπικού από την πρεσβεία στην Κύπρο, καθώς και των μελών των οικογενειών τους, εξαιτίας αυξημένων κινδύνων ασφαλείας.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο επιφυλακής που έχει τεθεί σε ισχύ μετά την έναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.