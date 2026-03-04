Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού βρίσκεται η Ιερουσαλήμ με το Ιράν να εξαπολύει πυραυλικές επιθέσεις, αλλά και χτυπήματα με drones, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να σφραγιστεί ο Πανάγιος Τάφος για λόγους ασφαλείας.

Οι αυστηρές οδηγίες των ισραηλινών αρχών για απαγόρευση μαζικών συναθροίσεων, υπό τον άμεσο κίνδυνο πυραυλικών χτυπημάτων και αντιποίνων, οδήγησαν στο σφράγισμα των θυρών του σημαντικότερου προσκυνήματος της Χριστιανοσύνης, το Ναό της Αναστάσεως.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο των μέτρων πολιτικής προστασίας, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή αυξάνεται και οι φόβοι για νέα πλήγματα παραμένουν έντονοι.

Η έκρυθμη κατάσταση έχει ανατρέψει πλήρως και το λειτουργικό πρόγραμμα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, μάλιστα σε μια ιδιαίτερα κατανυκτική περίοδο για την Ορθοδοξία, εν μέσω Μεγάλης Σαρακοστής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Εσπερινός της Κυριακής της Ορθοδοξίας δεν τελέστηκε, όπως προβλέπεται, εντός του Ναού της Αναστάσεως. Η ακολουθία μεταφέρθηκε αναγκαστικά και πραγματοποιήθηκε στον πατριαρχικό και μοναστηριακό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.