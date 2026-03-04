Ισχυρή αντίδραση κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, μετά το «ξεπούλημα» των προηγούμενων ημερών, εν μέσω ανοδικής αντίδρασης και των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά αντέδρασε μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε μεγάλες απώλειες 9,97%, ενώ η κεφαλαιοποίηση της αγοράς μειώθηκε κατά 15,464 δισ. ευρώ.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε σήμερα κατά 5,771 δισ. ευρώ.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές και η μετοχή της ΕΥΔΑΠ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.160,80 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 4,16%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.169,43 μονάδες (+4,58%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 472,373 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 75.906.517 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 4,31%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 4,08%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+16,96%), της Alpha Bank (+8,66%), της Eurobank (+7,68%), της Elvalhalcor (+6,79%), της Κύπρου (+6,73%) και της Εθνικής (+6,59%).

Αντιθέτως, πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-0,92%) και των ΕΛΠΕ (-0,52%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 20.792.832 και 20.109.062 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 88,54 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 74,83 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 97 μετοχές, 20 πτωτικά και 12 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΕΥΔΑΠ(+16,96%) και Qualco Group(+14,51%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (-6,49%) και Λανακάμ (-5,26%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,4200 +2,16%

ΚΥΠΡΟΥ:9,2000 +6,73%

OPTIMA:8,9700 +5,04%

ΤΙΤΑΝ: 49,0000 +0,82%

ALPHA BANK: 3,4880 +8,66%

AEGEAN AIRLINES: 12,2800 +3,89%

VIOHALCO: 14,6000 +4,29%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 34,1000 +5,70%

ΔΑΑ:10,6600 +5,54%

ΔΕΗ: 17,7500+3,80%

COCA COLA HBC:52,6000 +0,19%

ΕΛΠΕ: 8,5500 -0,52%

ELVALHALCOR: 3,9300 +6,79%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,2700 +6,59%

ΕΥΔΑΠ: 8,5500 +16,96%

EUROBANK: 3,6730 +7,68%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,3900 +3,73%

MOTOR OIL: 34,3800 -0,92%

JUMBO: 23,9200 +1,53%

ΟΛΠ:36,8000 +1,80%

ΟΠΑΠ: 14,9400 +1,49%

ΟΤΕ: 16,4200 +1,48%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,4440 +4,82%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,8400 +1,17%