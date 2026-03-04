Ποινή φυλάκισης 15 μηνών και 20 ημερών με αναστολή, συν πρόστιμο 1.500 ευρώ, επιβλήθηκε τελικά στον Χάρι Μαγκουάιρ για όσα είχε κάνει το καλοκαίρι του 2020 στη Μύκονο, όπου παραθέριζε με την οικογένειά του.

Ο διεθνής Άγγλος αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε κριθεί ένοχος στη δίκη που είχε γίνει και του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 21 μηνών με αναστολή, ο ίδιος όμως δεν ήταν ευχαριστημένος και αποφάσισε να κάνει έφεση, έχοντας ως στόχο να καθαρίσει το όνομά του.

Αυτό, όμως, δεν συνέβη, καθώς η έφεση απορρίφθηκε και κρίθηκε οριστικά ένοχος. Ο Μαγκουάιρ είχε χτυπήσει αστυνομικό, είχε προσπαθήσει να αποφύγει τη σύλληψη και παράλληλα προσπάθησε να δωροδοκήσει για να τη γλιτώσει, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Όπως, λοιπόν, αναφέρουν τώρα τα αγγλικά ΜΜΕ, ο αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής Αγγλίας κρίθηκε οριστικά ένοχος και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 15 μηνών και 20 ημερών με αναστολή, καθώς και πρόστιμο 1.500 ευρώ.