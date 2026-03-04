Εννιά είναι, τελικά, οι χώρες που θα μποϊκοτάρουν την τελετή έναρξης των Χειμερινών Παραολυμπιακών Αγώνων 2026, οι οποίοι θα διεξαχθούν στην Ιταλία, καθώς η Γερμανία προστέθηκε στις Τσεχία, Εσθονία, Φινλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ολλανδία και Ουκρανία.

Πρόκειται για τις χώρες που δεν συμφωνούν με τη συμμετοχή Ρώσων αθλητών και αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν την τελετή έναρξης για να εκφράσουν έτσι τη στήριξής του στην Ουκρανία. Αρχικά ήταν οι Τσεχία, Εσθονία, Φινλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ολλανδία και Ουκρανία αυτές που είχαν ανακοινώσει ότι θα απέχουν από την τελετή έναρξης και τώρα προστέθηκε στη λίστα και η Γερμανία, με την Παραολυμπιακή Επιτροπή της χώρας να αναφέρει τα εξής σε ανακοίνωσή της…

«Αποφασίσαμε ότι η Παραολυμπιακή ομάδα της Γερμανίας δεν θα συμμετάσχει στην παρέλαση των Εθνών στην τελετή έναρξης στη Βερόνα. Αυτή η απόφαση χρησιμεύει τόσο για να επικεντρωθούμε στους επερχόμενους αγώνες όσο και για να εκφράσουμε με σεβασμό την αλληλεγγύη μας προς την ουκρανική αντιπροσωπεία.

Οι αθλητές των Παραολυμπιακών ενσαρκώνουν το θάρρος, την αποφασιστικότητα και την ικανότητα να ξεπερνούν τις προκλήσεις. Ειδικά σε δύσκολους καιρούς, παραμένει κοινή μας ευθύνη να ενσαρκώνουμε ορατά τις Παραολυμπιακές αξίες και να προστατεύουμε αποφασιστικά την ακεραιότητα του αθλήματος».