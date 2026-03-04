Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε το 2025 η LAMDA Development, με σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και των καθαρών αποτελεσμάτων, ενώ παράλληλα προχώρησε η ανάπτυξη του έργου στο Ελληνικό και ενισχύθηκε η δραστηριότητα σε εμπορικά κέντρα και μαρίνες.

Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 254 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 29% σε σχέση με το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 90,5 εκατ. ευρώ, σχεδόν διπλάσια σε ετήσια βάση. Παράλληλα, η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας έφθασε τα 3,787 δισ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν στα 804 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Οδυσσέας Αθανασίου, ανέφερε: «Το 2025 αποτέλεσε ακόμα μία χρονιά ισχυρής λειτουργικής κερδοφορίας σε όλους τους βασικούς τομείς δραστηριότητας του Ομίλου», επισημαίνοντας ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα στο Ελληνικό προχώρησε με σημαντικούς ρυθμούς σε οικιστικές αναπτύξεις και έργα υποδομών, ενώ η εμπορική δυναμική παρέμεινε ισχυρή.

Ρεκόρ λειτουργικής κερδοφορίας στα εμπορικά κέντρα

Τα τέσσερα εμπορικά κέντρα σε λειτουργία κατέγραψαν για ακόμη μία χρονιά νέο ιστορικό υψηλό λειτουργικής κερδοφορίας. Το Operating Malls EBITDA διαμορφώθηκε στα 89,7 εκατ. ευρώ το 2025, αυξημένο κατά 2% σε σύγκριση με το 2024.

Η επίδοση αυτή συνδέεται με αύξηση των βασικών μισθωμάτων κατά 6%, αλλά και με ενίσχυση των εσόδων από τη στάθμευση κατά 10%. Η επισκεψιμότητα κινήθηκε ανοδικά κατά 2% σε ετήσια βάση, ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων έφθασε τα 910 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Σε επίπεδο επιμέρους επιδόσεων, το The Mall Athens εμφάνισε EBITDA 32,7 εκατ. ευρώ, το Golden Hall 24,2 εκατ. ευρώ, το Mediterranean Cosmos 23,0 εκατ. ευρώ και το Designer Outlet Athens 9,8 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, στα υπό ανάπτυξη εμπορικά έργα στο Ελληνικό έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms με μισθωτές για το 70% της συνολικής μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας στο The Ellinikon Mall και για το 77% στη Riviera Galleria. Στη Riviera Galleria οι εργασίες σκυροδέτησης πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους, ενώ προχωρούν οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και οι εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων. Στο The Ellinikon Mall έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές και η σύμβαση για την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού έχει ανατεθεί στην ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Ανάπτυξη και στις μαρίνες

Θετική πορεία κατέγραψε και ο τομέας των μαρινών. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 33,3 εκατ. ευρώ το 2025, αυξημένα κατά 2% σε ετήσια βάση, ενώ τα EBITDA έφθασαν τα 20,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6% και νέο ιστορικό ρεκόρ.

Στη Μαρίνα Φλοίσβου τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 26,7 εκατ. ευρώ, με αύξηση 9% σε σύγκριση με το 2024, ενώ στη Μαρίνα Αγίου Κοσμά τα έσοδα ανήλθαν σε 6,6 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία αποδίδει την ενίσχυση των μεγεθών στη σταθερή ζήτηση για τις δύο μαρίνες mega-yachts, στη μέγιστη πληρότητα των μόνιμων θέσεων ελλιμενισμού και στα αυξημένα έσοδα από τέλη διερχόμενων σκαφών, καθώς και στις ετήσιες συμβατικές αυξήσεις των τελών ελλιμενισμού.

Στη Μαρίνα Αγίου Κοσμά βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα σταδιακής μείωσης του αριθμού διαθέσιμων θέσεων, στο πλαίσιο εργασιών αναβάθμισης, με στόχο τον εκσυγχρονισμό υποδομών και υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων σκαφών. Η Μαρίνα Αγίου Κοσμά, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της Riviera Galleria, τοποθετείται ως έργο που αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα του Ομίλου μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.

Ισχυρή ζήτηση για κατοικίες στο Ελληνικό

Το έργο του Ελληνικού συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρή ζήτηση στην οικιστική ανάπτυξη, με τα διαμερίσματα της γειτονιάς Little Athens να κινούνται με υψηλούς ρυθμούς. Μέχρι τις 28.02.2026 είχαν διατεθεί στην αγορά 671 διαμερίσματα προς πώληση, εκ των οποίων 571 έχουν πωληθεί ή δεσμευθεί από ενδιαφερόμενους αγοραστές, ποσοστό περίπου 85%.

Τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις ανήλθαν σε 291 εκατ. ευρώ το 2025, αυξημένα κατά 96% σε σύγκριση με το 2024. Για την ίδια περίοδο αναγνωρίστηκαν έσοδα 105 εκατ. ευρώ από πωλήσεις ακινήτων, κυρίως από πωλήσεις οικοπέδων.

Ως αποτέλεσμα της εμπορικής πορείας του έργου, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 28.02.2026 ξεπέρασαν το 1,5 δισ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα που αναλογούν στο έργο στο Ελληνικό ανήλθαν στα 567 εκατ. ευρώ στις 31.12.2025, έναντι 292 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, ενώ για ακόμη μία περίοδο δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το έργο, παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής 232 εκατ. ευρώ.



Στο κατασκευαστικό πεδίο, η αναμενόμενη ολοκλήρωση του 44ου ορόφου του Riviera Tower χαρακτηρίζεται ως σημαντικό ορόσημο, καθώς ενεργοποιεί συμβατική πληρωμή περίπου 60 εκατ. ευρώ εντός Μαρτίου, ενισχύοντας την πρόοδο του έργου και τις ταμειακές του ροές.

Ενίσχυση ρευστότητας και επενδύσεις

Τον Νοέμβριο του 2025 η εταιρεία ολοκλήρωσε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ, διάρκειας επτά ετών, με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 3,8%, εξέλιξη που ενίσχυσε τη ρευστότητα και τη χρηματοδοτική στρατηγική του Ομίλου.

Τον Φεβρουάριο του 2026 η εταιρεία αποδέχθηκε δεσμευτική προσφορά για την πώληση δύο οικοπέδων στην Περιοχή προς Πολεοδόμηση «A-Π2», έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 41,5 εκατ. ευρώ, με μέσο τίμημα 2.650 ευρώ ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας.

Σε επίπεδο επενδύσεων, κατά τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες για κτίρια και έργα υποδομών ύψους 426 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό, ανεβάζοντας τις συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες του έργου από την έναρξή του στα 990 εκατ. ευρώ.





