Το σύστημα Άμυνας Περιοχής Υψηλού Υψομέτρου των ΗΑΕ (Thaad) είναι ένα από τα πλέον εξελιγμένα στον κόσμο, με την ικανότητα «hit to kill» στην οποία ένα αναχαιτιστικό που πετάει με 8 ΜΑΧ (9,900ΚΜ) μπορεί να χτυπήσει κατά μέτωπο ένα επιθετικό όπλο.

Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, τo Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έδωσε στην δημοσιότητα τις αναχαιτίσεις που πραγματοποίησε το «Thaad» αναλυτικά σχεδόν για κάθε ημέρα από την έναρξη του πολέμου.

Βάση των στοιχειών τα συστήματα αεράμυνας των ΗΑΕ αναχαίτισαν την Τρίτη 3 Μαρτίου: 11 βαλιστικούς πυραύλους και 123 drones, ενώ ένας πύραυλος έπεσε χωρίς να προκληθούν απώλειες.

Από την αρχή της κραυγαλέας αυτής ιρανικής επιθετικότητας, όπως την ονομάζει το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ, 186 πύραυλοι έπεσαν σε περιοχές γύρω από τις περιοχές των Εμιράτων με τους 172 να έχουν καταστραφεί από τα αντίμετρα, 13 να έχουν πέσει στη θάλασσα και μόνο έναν να έχει πέσει σε έδαφος των Εμιράτων.

Screenshot

Την Κυριακή 1η Μαρτίου η αεράμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αναχαίτισε με αντίμετρα 506 drones από τα συνολικά 541 με τα 35 να πέφτουν στην επικράτεια της. Την ίδια μέρα από τους 165 βαλιστικούς πυραύλους, αναχαίτισε τους 152 με 13 να πέφτουν στην επικράτεια της, και με δύο πυραύλους Cruise που αναχαιτίστηκαν και οι δυο.

Επιπλέον, 755 από τα 812 drones αναχαιτίστηκαν, ενώ 57 έκαναν πρόσκρουση.

Τρεις άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε όλη την επικράτεια των ΗΑΕ συνολικά και έχουν αναφερθεί 68 μικροτραυματισμοί.