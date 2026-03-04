Επίσημα στοιχεία για τις ανθρώπινες απώλειες, αλλά και για όσους ανθρώπους έχουν τραυματιστεί κατά την διάρκεια των εχθροπραξιών μεταξύ του τόξου Αμερικανών – Ισραηλινών και των Ιρανών, από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 4 Μαρτίου έδωσαν τα υπουργεία Υγείας και Άμυνας, οι υπηρεσίες Πολιτικής Άμυνας καθώς και η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά στην περιοχή του Λιβάνου μέχρι και τις 4 Μαρτίου έχασαν την ζωή τους 50 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 154, από τις επιθέσεις Ισραηλινών και Αμερικανών.

Στο Ισραήλ δέκα έχασαν την ζωή τους με τους τραυματίες να είναι εκατοντάδες, από τις επιθέσεις του Ιράν.

Στο Ιράκ σκοτώθηκαν 4 άνθρωποι και 5 τραυματίστηκαν από επιθέσεις τόσο του τόξου Αμερικανών – Ισραηλινών όσο και από επιθέσεις των Ιρανών.

Στο Κουβέιτ σημειώθηκαν πέντε θάνατοι ανθρώπων ενώ 32 έχουν τραυματιστεί από τις επιθέσεις του Ιράν.

Στο Μπαχρέιν σημειώθηκε ένας θάνατος και 4 τραυματισμοί από τις επιθέσεις του Ιράν.

Στο Κατάρ υπήρξαν μόνο 16 τραυματισμοί, από τις επιθέσεις του Ιράν.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σημειώθηκαν 3 θάνατοι και υπήρξαν 68 τραυματίες από τις επιθέσεις του Ιράν .

Στο Ομάν ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και οι τραυματίες έφθασαν τους 5, από τις επιθέσεις του Ιράν .

Στο Ιράν σκοτώθηκαν 787 άνθρωποι ενώ ο αριθμός των τραυματιών ξεπερνά κατά πολύ τους εκατό, από τις επιθέσεις Αμερικανών – Ισραηλιτών .

Κατά την διάρκεια των εχθροπραξιών έχουν χάσει την ζωή τους 6 μέλη Αμερικανικών Υπηρεσιών και έχουν τραυματιστεί 4.