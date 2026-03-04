Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Κηφισιά σε εξ αναβολής αγώνα λίγες μέρες πριν κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό και υπάρχει ανησυχία για τον τραυματισμό του Γιώργου Γιακουμάκη, ο οποίος αποχώρησε νωρίς από το ματς.

Οι «ασπρόμαυροι» θέλουν τη νίκη στη Νίκαια για να πιάσουν στους 53 βαθμούς τους «ερυθρόλευκους» και την ΑΕΚ, έχοντας μπροστά τους το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη. Ένα παιχνίδι που μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη μάχη του τίτλου, οπότε ο τραυματισμός του Γιακουμάκη στο ματς με την Κηφισιά προκαλεί πονοκέφαλο.

Ο διεθνής φορ τραυματίστηκε στον αστράγαλο 20ο λεπτό σε μια μονομαχία με τον Ρουκουνάκη και δεν μπορούσε να συνεχίσει, με αποτέλεσμα στο 23′ να αντικατασταθεί από τον Γερεμέγεφ, ο οποίος λίγα λεπτά μετά έκανε το 0-1 με πέναλτι.

Ευχή όλων στον ΠΑΟΚ είναι να μην πρόκειται για κάτι σοβαρό, να μην υπάρξει πρόβλημα δηλαδή σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του Γιακουμάκη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.