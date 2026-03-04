Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έταξε έξτρα πριμ στους παίκτες του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση πρωταθλήματος και Euroleague, έπειτα από αυτή του κυπέλλου Ελλάδας, με τον Εργκίν Αταμάν να τονίζει πως η ομάδα του μπορεί να το κάνει, όπως και το 2024.

Η πράσινη ΚΑΕ έκοψε την Τετάρτη (4/3) την Πρωτοχρονιάτικη πίτα και ο Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε έξτρα πριμ ύψους ενός εκατ. ευρώ αν η ομάδα κατακτήσει τόσο το πρωτάθλημα όσο και τη Euroleague, μετά το κύπελλο Ελλάδας. Στόχοι που μπορούν να επιτευχθούν όπως είπε ο Αταμάν, ο οποίος επίσης πήρε τον λόγο.

«Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιαννακόπουλο που μας προσκάλεσε για άλλη μια φορά σε αυτή την παραδοσιακή γιορτή της κοπής της πίτας. Είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους του. Και από την άλλη πλευρά, φυσικά, θα ήθελα να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας στηρίζει όλους σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις. Γιατί έχει μεγάλη εμπιστοσύνη σε όλη αυτή την ομάδα, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους», είπε αρχικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού και συνέχισε.

«Έχουμε μεγάλη ευθύνη απέναντι στην πάντα θετική του άποψη για την ομάδα. Να του δώσουμε αυτό που χρειάζονται οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού. Είμαι σίγουρος ότι δεν τα θέλει για το τραπέζι του. Θέλει αυτά τα κύπελλα για όλους τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, για όλη την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Και είμαι σίγουρος ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Ακόμα κι αν μέχρι τώρα μας ακολουθούσε γενικά μία μεγάλη ατυχία. Αλλά η πραγματική σεζόν θα τελειώσει στα μέσα Ιουνίου. Και είμαι σίγουρος ότι αυτή η ομάδα έχει τη δύναμη να μπορέσει να τελειώσει τη σεζόν όπως την πρώτη χρονιά που το κάναμε. Το κάναμε και μπορούμε να το κάνουμε ξανά».