Ισραηλινά και διεθνή μέσα μεταδίδουν ότι ο Ράχμαν Μογκαντάμ (Rahman Moghadam / Moqaddam), επικεφαλής των ειδικών επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιχείρηση και ότι θεωρείται ο εγκέφαλος της αποτυχημένης απόπειρας δολοφονίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το 2024.

Σύμφωνα με ισραηλινά και διεθνή δημοσιεύματα, ο Μογκαντάμ ήταν επικεφαλής της διεύθυνσης ειδικών επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), υπεύθυνης για μυστικές, εξωεδαφικές αποστολές.

Ισραηλινά κανάλια και ειδησεογραφικές ιστοσελίδες αναφέρουν ότι είχε κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό τρομοκρατικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, με στόχους αντιφρονούντες, Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους.

REPORT: Israel eliminated Rahman Moghadam, the Revolutionary Guard’s special operations chief who planned the 2024 assassination attempt against President Trump. @alrougui pic.twitter.com/Ld2aXYzr3y — Open Source Intel (@Osint613) March 4, 2026

Κατά ρεπορτάζ ισραηλινών ΜΜΕ, ο Μογκαντάμ εξουδετερώθηκε σε στοχευμένο πλήγμα, το οποίο αποδίδεται στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, χωρίς να δίνονται επίσημα πολλές λεπτομέρειες για τον τόπο και τον τρόπο της επιχείρησης.

Η εφημερίδα «Yedioth Ahronoth» και τηλεοπτικά δίκτυα στο Ισραήλ κάνουν λόγο για «σημαντικό πλήγμα» στο επιχειρησιακό δίκτυο του IRGC, επισημαίνοντας ότι στόχος ήταν ο επικεφαλής μιας κρίσιμης μονάδας ειδικών επιχειρήσεων.

Ισραηλινά και άλλα ξένα μέσα αναφέρουν ότι ο Μογκαντάμ θεωρείται ο βασικός εγκέφαλος της απόπειρας δολοφονίας του τότε προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024, με την οργάνωση «δικτύου» πρακτόρων και «σέλφ σλίπερ» σε αμερικανικό έδαφος.

Δημοσιεύματα σημειώνουν ότι η Ουάσινγκτον είχε ήδη αποκαλύψει και αποτρέψει σειρά ιρανικών σχεδίων εναντίον αμερικανικών στόχων, ενώ τώρα, σύμφωνα με αυτά, θεωρεί πως η εξόντωση του Μογκαντάμ αποδυναμώνει σημαντικά την ικανότητα του Ιράν να σχεδιάζει επιθέσεις στο εξωτερικό.

Το ιρανικό καθεστώς, μέχρι στιγμής, δεν έχει προβεί σε πλήρη, δημόσια παραδοχή του θανάτου του με όλες τις λεπτομέρειες που δίνουν τα ισραηλινά ΜΜΕ, όμως πηγές που επικαλούνται αυτά τα μέσα κάνουν λόγο για «σοβαρό στρατηγικό πλήγμα» στην υποδομή των εξωτερικών επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης.

Για το Ισραήλ, η εξουδετέρωση ενός προσώπου που παρουσιάζεται ως «αρχιτέκτονας» σχεδίων δολοφονίας ξένων ηγετών χρησιμοποιείται επικοινωνιακά ως απόδειξη της αποφασιστικότητάς του να πλήττει προληπτικά το ιρανικό δίκτυο τρομοκρατίας, σε μια συγκυρία γενικευμένου πολέμου μεταξύ Ισραήλ, Ιράν και ΗΠΑ.