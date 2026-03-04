Αντιμέτωπες με ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχείρησαν σε φωτιά στο Μεταξουργείο, όταν μέσα στα αποκαΐδια εντοπίστηκε απανθρακωμένη σορός αγνώστων στοιχείων.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κέρκυρας, κάθετης της οδού Κεραμεικού, λίγο πριν από τις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης 4 Μαρτίου. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι φλόγες τέθηκαν υπό έλεγχο λίγο πριν από τις 23:00 και τότε οι πυροσβέστες, που εισήλθαν στο εσωτερικό του κτιρίου, εντόπισαν τη σορό.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα είναι γυναίκα. Στο σημείο επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στους γύρω δρόμους ώστε να διευκολυνθεί το έργο των αρχών.

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής έχει αναλάβει την προανάκριση, με στόχο να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς αλλά και να ταυτοποιηθεί η γυναίκα που έχασε τη ζωή της στο εγκαταλελειμμένο κτίσμα.