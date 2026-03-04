Η Άρσεναλ νίκησε με 1-0 τη Μπράιτον εκτός έδρας και έκανε ακόμη ένα βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στην Premier League καθώς είναι στο +7 πλέον, με παιχνίδι περισσότερο, από τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έμεινε στο 2-2 με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η Άρσεναλ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι με τη Μπράιτον και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 9ο λεπτό με το σουτ του Σάκα, χάρη και στη λάθος αντίδραση του Φερμπρούχεν. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν στη συνέχεια και είχαν ευκαιρίες για την ισοφάριση στο δεύτερο ημίχρονο, το 0-1 έμεινε ως το τέλος και η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα πανηγύρισε μια πολύ σημαντική νίκη.

Γκέλα η Σίτι κόντρα στη Φόρεστ

Την ώρα που η Άρσεναλ περνούσε από το Μπράιτον, η Μάντσεστερ Σίτι κολλούσε, εντός έδρας, με αντίπαλο τη Νότιγχαμ Φόρεστ και είναι πλέον στο -7, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα άνοιξε το σκορ στο 31′ με τον Σεμένιο αλλά οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν σε 1-1 στο 56′ με εκπληκτικό τακουνάκι του Γκιμπς-Γουάιτ.

Στο 62′ ο Ρόδρι με κεφαλιά έκανε το 2-1 για τη Σίτι, η Νότιγχαμ Φόρεστ όμως δεν τα παράτησε και στο 76′ με ωραίο σουτ του Άντερσον έκανε το 2-2 και πήρε πολύτιμο βαθμό, συνεχίζοντας τη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού.