Ο Eduard Shifrin, αντιπρόεδρος του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου της Ουκρανίας, αποθέωσε τον Ντόναλντ Τραμπ για την απόφαση να επιτεθεί μαζί με το Ισραήλ στο Ιράν.

Σε άρθρο στη Jerusalem Post με τίτλο «Πρόεδρος Τραμπ, ο σωτήρας του Ισραήλ», έγραψε:

«Για πάνω από 30 χρόνια, οι αγιατολάχ τρομοκρατούν τον ιρανικό λαό και σπέρνουν τον τρόμο, την αιματοχυσία και τη βία σε όλη τη Μέση Ανατολή. Απειλούν συνεχώς να εξαφανίσουν το Ισραήλ από το πρόσωπο της Γης και προμηθεύουν τη Ρωσία με θανατηφόρα όπλα.

Η κατοχή πυρηνικών όπλων από το Ιράν θα ήταν καταστροφική για το Ισραήλ, τη Μέση Ανατολή και ολόκληρο τον κόσμο.

Οι αποφασιστικές ενέργειες του προέδρου Τραμπ, σε συνεργασία με το Ισραήλ, θα φέρουν ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία στους λαούς της Μέσης Ανατολής και ελευθερία στον λαό του Ιράν».