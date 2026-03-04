

Το Ιράν θα στοχεύσει τον ισραηλινό πυρηνικό σταθμό του Ντιμόνα εάν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθήσουν να επιφέρουν αλλαγή καθεστώτος στην Ισλαμική Δημοκρατία, μετέδωσε το ημι‑επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο ISNA επικαλούμενο ανώτερο Ιρανό στρατιωτικό αξιωματούχο.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με αναφορές, η βορειοδυτική πόλη Μπουκάν στο Ιράν έχει δεχθεί σφοδρούς βομβαρδισμούς. Το ημι‑επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Tasnim αναφέρει ότι στόχοι που έχουν πληγεί περιλαμβάνουν κυβερνητικό κτίριο, κατοικίες και επιχειρήσεις.