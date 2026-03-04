Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν στη Βηρυτό το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων στο Λίβανο, χωρίς να δώσει ακριβή τοποθεσία.

Οι επιθέσεις ακολούθησαν προειδοποίηση εκκένωσης από το Ισραήλ νωρίτερα την Τετάρτη, με οδηγία στους κατοίκους του νότιου Λιβάνου να απομακρυνθούν άμεσα και να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Λιτάνι.

🇮🇱❌🇱🇧 — A second Israeli airstrike reported in the southern suburbs of Beirut (Dahieh). pic.twitter.com/ZR2r3gaAwj — Malcolm X (@malcolmx653459) March 4, 2026

Σχεδόν 60.000 άνθρωποι έχουν φύγει, όπως δήλωσε ο ΟΗΕ, προσθέτοντας ότι πολλοί άλλοι είχαν ήδη εκτοπιστεί από τον πόλεμο του 2024 μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ.

New video from southern Beirut shows aftermath of Israeli strike 🚨💥 Hezbollah operative killed.

Smoke, debris, damaged buildings.#Lebanon #Beirut #IsraelHezbollah #BREAKING pic.twitter.com/2ewFTXnmMh — The Little Satoshi News (@TheRiser100x) March 4, 2026

«Νομίζαμε ότι θα καταφέρναμε να μείνουμε εκτός αυτού του παιχνιδιού, αλλά μας τράβηξαν μέσα… Ποιος θα μας σώσει τώρα αν υπάρξει εισβολή;», είπε ο κάτοικος του Βηρυτού Μοχάμεντ Ντιμπ, ευχαριστώντας τον Θεό που δεν ήταν ανάμεσα στους εκτοπισμένους.

Ενώ το Ισραήλ έχει ήδη προειδοποιήσει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν δεκάδες χωριά στον νότο, η εντολή της Τετάρτης ήταν η πιο εκτεταμένη μέχρι τώρα.

Ο λιβανέζικος στρατός ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει εκ νέου στρατεύματα από ορισμένες συνοριακές θέσεις λόγω των ισραηλινών εισβολών στον νότιο Λίβανο.

Ανέφερε επίσης ότι συνέλαβε 26 Λιβανέζους σε διάφορα σημεία που κατείχαν όπλα χωρίς άδεια, χωρίς όμως να διευκρινίζει αν ήταν μέλη της Χεζμπολάχ. Το λιβανέζικο υπουργικό συμβούλιο την περασμένη Δευτέρα ψήφισε την απαγόρευση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της Χεζμπολάχ.