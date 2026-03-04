Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι εταίροι της Ουκρανίας, ανάμεσά τους και οι Ηνωμένες Πολιτείες, προσέγγισαν το Κίεβο ζητώντας υποστήριξη για την αντιμετώπιση των ιρανικών drones στην άμυνα της χώρας.

«Στρέφονται σε εμάς, στην Ουκρανία, ζητώντας βοήθεια σε ό,τι αφορά την άμυνα απέναντι στα (ιρανικής κατασκευής) μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed, λόγω της εξειδικευμένης γνώσης και της πραγματικής επιχειρησιακής εμπειρίας», ανέφερε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. «Υπήρξαν τέτοια αιτήματα και από την αμερικανική πλευρά», διευκρίνισε.

We continue to engage with the United States practically on a daily basis. For now, because of the situation with Iran, the necessary signals for a trilateral meeting haven't come yet. But as soon as the security situation and the broader political context allow us to resume the… pic.twitter.com/zkGmRCiWyW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2026

Τη Δευτέρα, ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα είχε δηλώσει στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως το Κίεβο θα μπορούσε να στείλει ειδικούς στη Μέση Ανατολή και να συμβάλει στις επιχειρήσεις για την αναχαίτιση ιρανικών drones, εφόσον οι εταίροι μεσολαβήσουν για την επίτευξη εκεχειρίας στον τετραετή πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι – ο οποίος επικοινώνησε νωρίτερα σήμερα με τον βασιλιά του Μπαχρέιν και με τον πρίγκιπα διάδοχο του Κουβέιτ σχετικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή – δήλωσε επίσης ότι το Κίεβο διατηρεί καθημερινή επαφή με την Ουάσινγκτον και μόλις οι εξελίξεις με το Ιράν το επιτρέψουν, θα συνεχιστούν οι τριμερείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.