Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προσπαθεί να διευκρινίσει τα σχόλια που έκανε χθες, όταν ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την επιχείρησή τους εναντίον του Ιράν το Σάββατο επειδή πίστευαν ότι μια προληπτική ισραηλινή επίθεση θα οδηγούσε την Ισλαμική Δημοκρατία στο να στοχεύσει αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή.

Ο Ρούμπιο σημειώνει ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε αποφασίσει ούτως ή άλλως να πλήξει το Ιράν, και ότι τα χθεσινά σχόλιά του αφορούσαν μόνο το λόγο για τον οποίο η απόφαση εκτελέστηκε εκείνη την συγκεκριμένη ημέρα.

«Σας είπα ότι αυτό έπρεπε να γίνει ούτως ή άλλως, ο πρόεδρος πήρε την απόφαση», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους πριν ενημερώσει το Κογκρέσο για την επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ισραήλ. «Και η απόφαση που πήρε ήταν ότι το Ιράν δεν πρόκειται να κρυφτεί πίσω από το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του, ότι δεν θα του επιτραπεί να κρυφτεί πίσω από την ικανότητά του να εκτελεί αυτές τις επιθέσεις».

Μιλώντας νωρίτερα μέσα στην ημέρα στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ αρνήθηκε επίσης ότι το Ισραήλ έσυρε τις ΗΠΑ σε πόλεμο με το Ιράν.

Ο Ρούμπιο επιβεβαιώνει ότι ένα ιρανικό drone έπληξε έναν χώρο στάθμευσης δίπλα στο αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι την Τρίτη και ότι όλο το προσωπικό των ΗΠΑ είναι ασφαλές.

Πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας αργκό αναφερόμενο στον αείμνηστο Κινέζο εθνικιστή ηγέτη Τσιανγκ Κάι Σεκ, ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πρόκειται να «απελευθερώσουν τον Τσιανγκ» στο ιρανικό καθεστώς τις επόμενες «ώρες και ημέρες».

«Θα αρχίσετε πραγματικά να αντιλαμβάνεστε αλλαγή στην κλίμακα και στην ένταση αυτών των επιθέσεων καθώς οι δύο πιο ισχυρές αεροπορικές δυνάμεις του κόσμου αποδομούν αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς», δήλωσε ο Ρούμπιο.