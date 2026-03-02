Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μίλησε τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον.

Όπως ανέφερε, η αμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν «έπρεπε να γίνει οπωσδήποτε», υποστηρίζοντας ότι μέσα σε έναν χρόνο η Τεχεράνη θα είχε «ξεπεράσει τη γραμμή της ατιμωρησίας».

Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, σημαίνει ότι η χώρα θα διέθετε «τόσους πυραύλους μικρού βεληνεκούς και τόσα drones, ώστε κανείς δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα», προσθέτοντας πως το Ιράν θα μπορούσε «να κρατήσει όλο τον κόσμο όμηρο».

Ο Ρούμπιο δήλωσε επίσης ότι ελπίζει ο ιρανικός λαός να μπορέσει να ανατρέψει την κυβέρνηση. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι στόχος της αμερικανικής αποστολής είναι η καταστροφή των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και η αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν διατάξει» αυτή τη στιγμή την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα δεν είχε αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ο Ρούμπιο ανέφερε ότι ο Τραμπ διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι, όμως η κυβέρνηση εκτιμά πως οι στόχοι της μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την αποστολή χερσαίων δυνάμεων.