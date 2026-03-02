Για τον Λίβανο «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι», δήλωσε απόψε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα μίας χερσαίας επιχείρησης εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, πέραν των αεροπορικών πληγμάτων.



Ο Ισραηλινός στρατός δρα στον Λίβανο «προκειμένου να εξαλείψει μία σημαντική απειλή (…) Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι. Δρούμε για να αφοπλίσουμε τη Χεζμπολάχ» είπε ο ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, η οποία μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

«Τίποτα επί του πεδίου δεν δικαιολογεί μία επικείμενη χερσαία εισβολή, ούτε προετοιμασίες προς αυτήν την κατεύθυνση», είχε δηλώσει νωρίτερα στους ανταποκριτές του ξένου Τύπου ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, άλλος εκπρόσωπος Τύπου του στρατού. «Βραχυπρόθεσμα, άμεσα, η απάντηση είναι όχι», είπε.

Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης του Λιβάνου να απαγορεύσει τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ και να απαιτήσει να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης όσοι ευθύνονται για τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.



«Είναι τώρα σημαντικό για το Ισραήλ και τον Λίβανο να επαναλάβουν τον συντονισμό (σε ζητήματα) ασφαλείας, ώστε οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις να μπορέσουν να αφοπλίσουν τη Χεζμπολάχ και να εγγυηθούν την ασφάλεια του λαού του Λιβάνου», υπογράμμισε ο Αντόνιο Κόστα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ μετά την επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.