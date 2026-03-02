Ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δηλώνει ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν κλείσει και ότι το Ιράν θα βάλει φωτιά σε οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να περάσει, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ένας σύμβουλος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ταξίαρχος Σαρντάρ Εμπραχίμ Τζαμπαρί, ανακοίνωσε το κλείσιμο έπειτα από τρεις ημέρες αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στην Τεχεράνη.

Δήλωσε: «Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά. Όποιος θέλει να περάσει, οι αυτοθυσιαζόμενοι ήρωες μας στο Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης και στον Στρατό θα βάλουν φωτιά σε αυτά τα πλοία. Μην έρχεστε σε αυτή την περιοχή. Δεν θα επιτρέψουμε να φύγει ούτε μία σταγόνα πετρελαίου από την περιοχή».

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε ισραηλινό πλήγμα, ενώ το κλείσιμο απειλεί να μπλοκάρει το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και να εκτοξεύσει σημαντικά τις τιμές του αργού.