Στο νέο ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για την 17 Νοέμβρη, ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο αρχιεκτελεστής της τρομοκρατικής οργάνωσης, μιλάει για πρώτη φορά από τη φυλακή.

Ο γνωστός ως «φαρμακοχέρης» ή «Λουκάς» εξηγεί στον «Φάκελο 17Ν» πότε πήρε την απόφαση να ενταχθεί στην οργάνωση και να αρχίσει τις δολοφονίες.

Η ευκαιρία που χάθηκε για τη σύλληψή του

Στο ίδιο ντοκιμαντέρ, ο Φώτης Παπαγεωργίου, πρώην επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής, αποκαλύπτει ότι οι αρχές γνώριζαν το όνομα του Κουφοντίνα ήδη από το 1985, όταν είχε τοποθετήσει βόμβα μαζί με μια γυναίκα σε υποκατάστημα της τράπεζας Citibank στην οδό Πανόρμου. «Προφανώς τους δοκίμαζε πρώτα η οργάνωση», διηγείται ο Παπαγεωργίου, προσθέτοντας: «Από πάνω έμενε ένας ηθοποιός, που δεν είναι πλέον εν ζωή, ο οποίος είχε δει το ζευγάρι. Κράτησε τον αριθμό του αυτοκινήτου, τον έδωσε στην αστυνομία και διαπιστώθηκε ότι το ΙΧ ανήκε στον πατέρα του Δημ. Κουφοντίνα».

Όταν ταυτοποιήθηκε, η ΕΛΑΣ επικοινώνησε με την οικογένειά του και τους ζήτησε να τον ειδοποιήσουν να περάσει από την Ασφάλεια. Ο Κουφοντίνας, όμως, είχε ήδη εξαφανιστεί και μπήκε στη βαθιά παρανομία.