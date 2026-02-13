Στη δημοσιότητα έχει δοθεί από τον ΣΚΑΪ το πρώτο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου ντοκιμαντέρ «Φάκελος 17Ν», ανακοινώνοντας την πρεμιέρα της νέας σειράς έξι επεισοδίων. Το πρώτο επεισόδιο θα προβληθεί τη Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου στις 21:00.

Την έρευνα υπογράφει ο Αλέξης Παπαχελάς, διευθυντής της εφημερίδας «Καθημερινή» και δημοσιογράφος του σταθμού, ο οποίος επιχειρεί να φωτίσει κρίσιμες και λιγότερο γνωστές πτυχές της υπόθεσης.

Στο τρέιλερ μιλά ο πρώην αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. (2001-2004), Φώτης Νασιάκος, και ο υπουργός Δημόσιας Τάξης την περίοδο από το 1999 έως το 2003, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Το πρόσωπο, ωστόσο, που αναμένεται να προκαλέσει τις περισσότερες αντιδράσεις είναι το μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης και καταδικασμένος 11 φορές ισόβια, Δημήτρης Κουφοντίνας, ο οποίος εμφανίζεται στο τρέιλερ να λέει: «Αυτή η συζήτηση γίνεται σε εχθρικό έδαφος γιατί γίνεται πρώτα – πρώτα μέσα σε μία φυλακή και μεταδίδεται από το κανάλι σας».