Φόρο τιμής στους τρεις επαγγελματοβιοτέχνες που έχασαν τη ζωή τους κατά την πρώτη ιστορική πανεπαγγελματική απεργία και πορεία του 1927 απέδωσε και φέτος το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, τιμώντας τη μνήμη της «Ματωμένης Πέμπτης», μιας ημέρας-ορόσημο για το ελληνικό επαγγελματικό και βιοτεχνικό κίνημα.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, ο πρόεδρος του ΒΕΑ, Κωνσταντίνος Δαμίγος, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Τιμής που βρίσκεται επί της οδού Πανεπιστημίου 42-44, αποτίνοντας φόρο τιμής στους τρεις πεσόντες επαγγελματίες – Γεώργιο Γεράλδη, Μιχάλη Κοντό και Κόδρο Μπενούκα – οι οποίοι έπεσαν θύματα των αιματηρών γεγονότων κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων του 1927.

Η εκδήλωση μνήμης πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων των επαγγελματικών φορέων, με τη συμμετοχή της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τιμώντας τους αγώνες των επαγγελματιών και των βιοτεχνών για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, κοινωνική δικαιοσύνη και οικονομική προοπτική.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Κωνσταντίνος Δαμίγος, τόνισε: «Το μήνυμα της “Ματωμένης Πέμπτης” είναι διαχρονικό και επίκαιρο. Η διεκδίκηση των επαγγελματικών και εργασιακών δικαιωμάτων, σχεδόν έναν αιώνα μετά, εξακολουθεί να εμπνέει και να κινητοποιεί όλες τις κοινωνικές τάξεις. Οι βιοτέχνες, οι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι παραμένουν η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Με καθημερινό αγώνα, επιμονή και δημιουργικότητα, διεκδικούν μια κοινωνία δικαιοσύνης, ισότητας και προόδου, που θα εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους ίδιους, τις οικογένειές τους και για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία».

Το μνημείο της «Ματωμένης Πέμπτης» φιλοτεχνήθηκε πριν από τέσσερα χρόνια από τη γλύπτρια Αγγέλικα Κοροβέση, με πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ και τη στήριξη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας και αποτελεί ένα διαρκές σημείο μνήμης και αναφοράς για τους αγώνες των επαγγελματιών και των βιοτεχνών, υπενθυμίζοντας στις νεότερες γενιές τις αξίες της συλλογικής διεκδίκησης, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της αξιοπρέπειας στην εργασία.