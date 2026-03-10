Δύο ασθενείς σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στην περιοχή της Καλαμάτα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, παρότι το μέγεθός τους ήταν μικρό. Οι δονήσεις έγιναν αισθητές στην πόλη και σε γύρω περιοχές, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί ζημιές ή άλλα προβλήματα.

Η πιο πρόσφατη σεισμική δόνηση καταγράφηκε σήμερα το μεσημέρι, στις 14:23, και είχε μέγεθος 3 Ρίχτερ. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 7 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Καλαμάτας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα.

Προηγήθηκε σεισμός 2,8 Ρίχτερ το πρωί

Λίγες ώρες νωρίτερα, το πρωί της Τρίτης (10/03), είχε προηγηθεί ακόμη μία δόνηση μεγέθους 2,8 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή.

Το επίκεντρο αυτής της δόνησης εντοπίστηκε 4 χιλιόμετρα ανατολικά της Καλαμάτας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε περίπου στα 10,5 χιλιόμετρα.

Παρά το μικρό τους μέγεθος, και οι δύο σεισμοί έγιναν αισθητοί από κατοίκους της πόλης, κυρίως λόγω του σχετικά μικρού εστιακού βάθους τους. Οι δονήσεις είχαν μικρή διάρκεια, αλλά περιγράφηκαν ως αρκετά έντονες.

Λέκκας: «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας»

Ο πρόεδρος του Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι οι επιστήμονες παρακολουθούν το φαινόμενο, ωστόσο υπογράμμισε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Όπως σημείωσε, παρότι οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές από τους κατοίκους των γύρω περιοχών, πρόκειται για χαμηλής έντασης σεισμική δραστηριότητα, η οποία δεν εμπνέει ανησυχία για την εξέλιξή της.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν την περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή άλλα προβλήματα.