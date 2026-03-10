Μεγαλώνει η λίστα των μη κατοικήσιμων σπιτιών στα χωριά των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας που παρουσιάζουν προβλήματα μετά από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την περιοχή στις 8 Μαρτίου.

Τα στοιχεία μέχρι τώρα, όπως μεταδίδει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews ξεπερνούν κάθε αρχική εκτίμηση καθώς περισσότερα από τα μισά σπίτια στο χωριό Ψήνα έχουν σημαντικές ζημιές.

Ο σεισμός επηρέασε περισσότερο τον δήμο Δωδώνης, ενώ ζημιές έχουν υποστεί συνολικά περισσότερα από 100 κτίρια σε όλη τη Θεσπρωτία. Η διαδικασία της καταγραφής συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς από τα κλιμάκια του Δήμου Δωδώνης, ενώ στο έργο συνδράμουν ενεργά και κλιμάκια μηχανικών από το ΤΕΕ Ηπείρου. Η παρουσία των εξειδικευμένων τεχνικών είναι κρίσιμη για την οριστική αξιολόγηση των κτιρίων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανένας κάτοικος δεν θα παραμείνει σε επικίνδυνο χώρο.

Το μέγεθος του πλήγματος εστιάζεται κυρίως στα παλαιά πέτρινα σπίτια, πολλά από τα οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των μηχανικών, αναμένεται να χαρακτηριστούν επίσημα ως μη κατοικήσιμα και συγκεκριμένα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρήστου Ανεμοζάλη, δεκαπέντε στον Νομό Ιωαννίνων και άλλα τέσσερα στην περιοχή της Θεσπρωτίας.

Τα χωριά που δέχθηκαν το ισχυρότερο «χτύπημα» του Εγκέλαδου είναι: