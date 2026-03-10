Το στίγμα της επόμενης πενταετίας της Xiaomi περιέγραψε ο Angus Kai Ho Ng, Διευθυντής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Xiaomi Global, μιλώντας σε διεθνή μέσα ενημέρωσης στο πλαίσιο του Mobile World Congress (MWC) στην Βαρκελώνη. Στο επίκεντρο, όπως είπε, βρίσκεται ένα επενδυτικό πλάνο 24 δισ. ευρώ έως το 2030, με τρεις κατευθύνσεις: mobile φωτογραφία, λογισμικό και νέες σχεδιαστικές «φόρμες» και κατηγορίες.

Παράλληλα, η εταιρεία «απλώνει» την εμπειρία «Human × Car × Home» γύρω από ένα ενιαίο οικοσύστημα και προετοιμάζει την είσοδό της στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη από το 2027, ενώ το AI εντάσσεται σε μια πιο ώριμη στρατηγική που βασίζεται πρώτα σε ισχυρό hardware.

Στη σκηνή του MWC, η Xiaomi παρουσίασε τη σειρά Xiaomi 17 με αιχμή το Xiaomi 17 Ultra και έμφαση στις κάμερες και στη συνεργασία με τη Leica, έστειλε μήνυμα συνέχειας για τα foldables και τα Pro μοντέλα και έφερε ένα concept car ως «λευκό καμβά» σχεδιασμού.

Την ίδια στιγμή, ανέδειξε προϊόντα που «κουμπώνουν» στην ιδέα του οικοσυστήματος, όπως το νέο ηλεκτρικό scooter 6 Ultra και τα μαγνητικά power bank.

Οι τρεις προτεραιότητες

Σε ερώτηση του Newsbeast για το πού θα κατευθυνούν οι πόροι των 24 δισ. ευρώ που σκοπεύει να επενδύσει η εταιρεία την επόμενη 5ετία, η απάντηση ήταν συγκεκριμένη: «Θέλουμε να διατηρήσουμε την ηγεσία μας στη φωτογραφία με το smartphone», τόνισε ο Angus Kai Ho Ng, «όχι για να αντικαταστήσουμε τις επαγγελματικές μηχανές, αλλά για να φτάσουμε στο σημείο που κανείς να μην αμφισβητεί την ποιότητά τους». Το λογισμικό και η συνεργασία με την Google παραμένουν κρίσιμος άξονας, κάτι που ο ίδιος παραδέχθηκε ότι «χρειάζεται προσοχή».

Τιμές, margins και η λογική του POCO

Η άνοδος των τιμών στα κινητά και στα components -κυρίως RAM και αποθηκευτικά μέσα- πιέζει ολόκληρο τον κλάδο, και η Xiaomi δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο επικεφαλής Επικοινωνίας, παραδέχθηκε ότι η δέσμευση του CEO να μην ξεπερνά ποτέ το 5% margin στο hardware κάνει την εξίσωση δύσκολη – αλλά εφικτή, χάρη στον τεράστιο όγκο πωλήσεων της εταιρείας ως τρίτου μεγαλύτερου κατασκευαστή smartphone παγκοσμίως.

Επιπλέον, η πρόσφατη αύξηση τιμών από τη Samsung στη σειρά S26, από την οποία η Xiaomi προμηθεύεται components, ήταν απρόσμενη, αλλά όχι ανατρεπτική. Όσον αφορά τον τρόπο που η εταιρεία διαχειρίζεται το χάσμα τιμών στο mid-range, η απάντηση είναι δομική: στα flagships της γραμμής Xiaomi δεν υπάρχει συμβιβασμός στις προδιαγραφές. Αυτός ο ρόλος ανήκει αποκλειστικά στη μάρκα POCO.

Angus Kai Ho Ng, Διευθυντής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Xiaomi Global

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα και η πίεση του χρόνου

Στόχος της εταιρείας είναι η είσοδος στην ευρωπαϊκή αγορά EVs το 2027. Όσο για τον αν η Xiaomi φοβάται ότι έχει «χάσει το τρένο» στην Ευρώπη, σε μια αγορά όπου κινεζικές μάρκες έχουν ήδη έντονη παρουσία, ο Angus απάντησε: «Στην Κίνα ήμασταν επίσης ‘αργοί’. Υπήρχαν ήδη NIO, XPeng, Li Auto. Και όμως τα καταφέραμε». Το βασικό πλεονέκτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι το οικοσύστημα. «Δεν πουλάμε απλώς ένα αυτοκίνητο. Πουλάμε μια εμπειρία που συνδέεται με όλες σου τις συσκευές». Η εταιρεία έχει ήδη ξεπεράσει τις 500.000 παραδόσεις EVs στην Κίνα, με ρυθμό που την καθιστά πιθανώς την ταχύτερη εταιρεία που έφτασε σε αυτό το επίπεδο.

Κάμερα: Ηardware πρώτα, AI μετά

Σε αντίθεση με άλλες εταιρείες, η Xiaomi δεν βλέπει ως προτεραιότητα την ενσωμάτωση περισσότερων λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης στις κάμερές της, από αυτές που ήδη διαθέτει. Αντίθετα, εκτιμά ότι η καλύτερη φωτογραφία εξαρτάται πρώτα από το hardware και έπειτα από το software που το συνοδεύει.

«Όταν επικεντρωθήκαμε στο AI processing, η ανταπόκριση δεν ήταν εντυπωσιακή», εξήγησε ο Angus. Η λογική, όπως την περιέγραψε, είναι να εξαντλούνται πρώτα τα περιθώρια του hardware και στη συνέχεια να «χτίζεται» το software. Για τον ανταγωνισμό ήταν άμεσος: «Η Samsung επικεντρώθηκε στο AI γιατί το hardware της δεν αναβαθμίστηκε. Είναι διαφορετική στρατηγική. Αν πραγματικά φτάσουμε σε ένα σημείο όπου δεν μπορούμε να κάνουμε άλλες καινοτομίες, τότε θα αρχίσουμε να ψάχνουμε περισσότερο από την πλευρά του software».

Στο ίδιο πλαίσιο, η συνεργασία με τη Leica εξελίσσεται από απλή συνεργασία, σε συν-δημιουργία, με μηχανικούς και product managers των δύο εταιρειών να δουλεύουν από κοινού από μηδενική βάση.

«Mainstream μόλις μπει η Apple»: Η πρόβλεψη για τα foldables

Για την αγορά των foldables, ο Angus εκτίμησε ότι η κρίσιμη μεταβλητή παραμένει η Apple. «Αν μπει η Apple στο παιχνίδι των αναδιπλούμενων smartphones, η αγορά θα αλλάξει. Μπορεί και να αποτύχει, δεν ξέρουμε». «Αν με ρωτήσετε για τη δική μου πρόβλεψη και της ομάδας μου για τα αναδιπλούμενα τηλέφωνα, πιστεύω ότι έχουν πολλές πιθανότητες να γίνουν mainstream προϊόν μόλις η Apple λανσάρει το iPhone Fold», είπε, κάτι που ενδεχομένως να συμβεί με την παρουσίαση του επόμενου μοντέλου iPhone.

Το παράδοξο του οικοσυστήματος και τα μαγνητικά power banks

Το μαγνητικό power bank που παρουσιάστηκε στη Βαρκελώνη βρέθηκε στο επίκεντρο κριτικής, καθώς δεν είναι συμβατό με τις νέες συσκευές Xiaomi. Ο Angus παραδέχθηκε το κενό, εξηγώντας ότι η φιλοσοφία της εταιρείας είναι ένα οικοσύστημα ανοιχτό σε όλους, ανεξαρτήτως συσκευής. Η απουσία first-party μαγνητικών θηκών ήταν η πιο αιχμηρή παραδοχή: «Ξέρω, και εγώ δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με αυτό».

Το πολύπριζο και το DNA της εταιρείας

Ο Angus έκλεισε με μια ιστορία που, όπως είπε, συνοψίζει τον τρόπο σκέψης και το DNA της Xiaomi. Ο CEO είδε κάποτε ένα άσχημο πολύπριζο σε αίθουσα συνεδριάσεων και αποφάσισε να φτιάξουν ένα λευκό, minimal πολύπριζο. «Γιατί να μην μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο;» Αυτή η λογική, υποστήριξε, είναι που οδηγεί την εταιρεία από τα smartphones σε συσκευές για το σπίτι και τώρα στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Και όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα, απάντησε με ειλικρίνεια: «Δεν ξέρω. Νομίζω η ομάδα μας δεν αντέχει άλλα μεγάλα πράγματα αυτή τη στιγμή. Αν ο CEO θέλει να φτιάξουμε ένα σκάφος, πρέπει πρώτα να ρίξουμε λίγο τους ρυθμούς».