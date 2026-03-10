Ο υποναύαρχος εν αποστρατεία, Βασίλης Πολίτης, προειδοποίησε πως οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν τρομοκρατικούς πυρήνες σε όλες τις χώρες της Δύσης, και στην Ελλάδα.

Ο κ. Πολίτης, μιλώντας στο Mega, σημείωσε πως «υπάρχουν και στην Αμερική και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες» και, παρότι διατηρούν χαμηλό προφίλ, «υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι κοντά στο καθεστώς».

Έκρινε πως είναι εξαιρετικά πιθανή η ενεργοποίηση των τρομοκρατικών πυρήνων, σε περίπτωση που το καθεστώς χάσει τις δυνατότητές του. «Αυτό θα γίνει στο τέλος, όταν δουν ότι χάνουν όλες τις δυνατότητές τους» επεσήμανε, ειδικότερα.

Ερωτώμενος ειδικότερα για την Ελλάδα, δήλωσε πως «δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο το Κολωνάκι, αν πάμε στην Ομόνοια, είναι μία μικρή Τεχεράνη. Η Ελλάδα φιλοξενεί χιλιάδες πρόσφυγες που δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Και όχι μόνο η Ελλάδα, η Γερμανία και σε άλλες χώρες».

Καταλήγοντας, ο ίδιος εξήγησε πως δεν έχει συγκεκριμένα στοιχεία στη διάθεσή του, αλλιώς θα ήταν ήδη στη διάθεση των Αρχών, αλλά είναι ένα γνωστό γεγονός.