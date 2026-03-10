Μία απλή, αλλά σημαντική κίνηση απέδειξε ότι η ακεραιότητα και η υπευθυνότητα εξακολουθούν να έχουν θέση στην καθημερινή ζωή. Υπάλληλος της υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου Μαραθώνα εντόπισε ένα πορτοφόλι στη μέση του δρόμου και έδρασε με υπευθυνότητα, παραδίδοντάς το στις Αρχές.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας του, στη συμβολή της Λεωφόρου Μαραθώνος με την οδό Αγίας Παρασκευής, βρήκε το πορτοφόλι και φρόντισε ώστε να επιστρέψει στον ιδιοκτήτη του.

Με ανακοίνωσή του, το τμήμα καθαριότητας του δήμου Μαραθώνα εξήρε τη στάση του υπαλλήλου, συγχαίροντάς τον για την πράξη του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι με αρχές. Και είναι δίπλα μας. Σήμερα, στη συμβολή της Λεωφόρου Μαραθώνος με την Αγίας Παρασκευής, ο συνάδελφός μας Δημήτρης Μπισμπιρούλας, εν ώρα εργασίας, βρήκε ένα πορτοφόλι στο δρόμο.

Χωρίς δεύτερη σκέψη το παρέδωσε αμέσως στην αστυνομία, κάνοντας αυτό που του υπαγόρευε η συνείδησή του. Μια πράξη απλή… αλλά γεμάτη ήθος, εντιμότητα και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Ο Δημήτρης δεν είναι μόνο ένας εργατικός συνάδελφος. Είναι ένας άνθρωπος με αξίες, ένας άνθρωπος που τιμά την οικογένειά του, ένας καλός πατέρας που δίνει το σωστό παράδειγμα με τις πράξεις του.

Τέτοιες πράξεις αξίζουν να λέγονται και να αναδεικνύονται. Γιατί δείχνουν ότι μέσα στην κοινωνία μας υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που στέκονται όρθιοι με αξίες και αξιοπρέπεια.

Μπράβο Δημήτρη. Μας κάνεις περήφανους».