Η άφιξη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν στο Σίδνεϊ συνοδεύτηκε από έντονες στιγμές συγκίνησης και αγωνίας, καθώς οι παίκτριες απομακρύνθηκαν από το αεροδρόμιο με λεωφορείο πριν προλάβουν να συναντήσουν δεκάδες υποστηρικτές που τις περίμεναν για να τους εκφράσουν τη στήριξή τους.

Η αποστολή έφτασε στο Σίδνεϊ, προερχόμενη από το Γκολντ Κόουστ. Οι παίκτριες αποβιβάστηκαν από την πίσω έξοδο του αεροσκάφους και οδηγήθηκαν απευθείας σε λεωφορείο, υπό την παρουσία προσωπικού του αεροδρομίου και της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας.

Οι δεκάδες υποστηρικτές που είχαν συγκεντρωθεί στον χώρο αναμονής περίμεναν ότι οι παίκτριες θα αποβιβάζονταν από την κύρια έξοδο μαζί με τους υπόλοιπους επιβάτες. Όταν αντιλήφθηκαν ότι η αποστολή απομακρυνόταν διακριτικά από την πίσω πλευρά του αεροσκάφους, άρχισαν να φωτίζουν με τους φακούς των κινητών τους τα παράθυρα του αεροδρομίου προς το λεωφορείο.

Κάποιοι από αυτούς πίστεψαν ότι είδαν μια ανταπόκριση από το εσωτερικό του οχήματος, σαν να άναψε και εκεί κάποιος φακός. Η σκηνή προκάλεσε έντονη συγκίνηση, με αρκετούς από τους παρευρισκόμενους να ξεσπούν σε κλάματα και να φωνάζουν «Σώστε τις αθλήτριές μας».

Μετά την αναχώρηση του λεωφορείου επικράτησε ένταση έξω από την πύλη, καθώς υποστηρικτές συζήτησαν με αστυνομικούς της ομοσπονδιακής αστυνομίας, υποστηρίζοντας ότι το φως που φάνηκε από το λεωφορείο ίσως αποτελούσε σήμα βοήθειας.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, πέντε παίκτριες (Φατεμέ Πασαντιντέχ, Ζάχρα Γκανμπάρι, Ζάχρα Σαρμπαλί, Ατεφέ Ραμαζανζαντέχ και Μόνα Χαμουντί) της ομάδας –με επικεφαλής την αρχηγό Ζάχρα Γκανμπαρί– είχαν λάβει επίσημα ανθρωπιστική προστασία από την αυστραλιανή κυβέρνηση. Ο υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπερκ φωτογραφήθηκε μαζί τους και ανακοίνωσε ότι οι αθλήτριες μπορούν να παραμείνουν στη χώρα, έχοντας λάβει ανθρωπιστικές βίζες. Παράλληλα, τους προσφέρθηκε ήδη η δυνατότητα να προπονηθούν με την ομάδα Μπρίσμπεϊν Ρορ της A-League Women.

Last night I was able to tell five women from the Iranian Women’s Soccer team that they are welcome to stay in Australia, to be safe and have a home here. pic.twitter.com/2JQp9q9Z8W — Tony Burke (@Tony_Burke) March 9, 2026

Παράλληλα, ακτιβιστές και υποστηρικτές εκτιμούν ότι και άλλα μέλη της αποστολής –ενδεχομένως ακόμη και άτομα του τεχνικού επιτελείου– εξετάζουν το ενδεχόμενο να παραμείνουν στην Αυστραλία.

Μία από τις υποστηρίκτριες που βρέθηκαν στο αεροδρόμιο, η Φαράκ, είχε μαζί της μια ηχογράφηση που –όπως είπε– είχε στείλει η μητέρα μιας παίκτριας από το Ιράν, καλώντας την κόρη της να μείνει στην Αυστραλία για την ασφάλειά της. Σκόπευε να την αναπαράγει από ηχείο όταν η παίκτρια θα έβγαινε από το αεροπλάνο, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό.

«Είμαι σίγουρη πως αν το άκουγε θα ήθελε να μείνει», είπε εμφανώς συγκινημένη. «Είναι πολύ θλιβερό. Τι θα συμβεί αν πάθει κάτι αυτή η κοπέλα;».

Νωρίτερα, διαδηλωτές είχαν επιχειρήσει να εμποδίσουν προσωρινά την αναχώρηση του λεωφορείου της ομάδας από το ξενοδοχείο της στο Γκολντ Κόουστ, προτού τελικά η αποστολή μεταφερθεί στο αεροδρόμιο.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν από τις αυστραλιανές αρχές να διασφαλίσουν ότι όλες οι παίκτριες έχουν πλήρη ενημέρωση για το δικαίωμά τους να ζητήσουν προστασία. Ο Ζάκι Χαϊντάρι από τη Διεθνή Αμνηστία Αυστραλίας τόνισε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες στο αεροδρόμιο πρέπει να υπενθυμίσουν στις αθλήτριες πως μπορούν να υποβάλουν αίτημα ασύλου, ενώ πρότεινε η προστασία να επεκταθεί και στις οικογένειές τους στο Ιράν.

🔴 Iran’s women footballers refused to sing their country’s national anthem before their Asia Cup match against South Korea on Monday night



Find out more ⬇️https://t.co/Ib8jmCELDx pic.twitter.com/pYYrZk9abT — Telegraph Football (@TeleFootball) March 3, 2026

Ανάλογη θέση εξέφρασε και ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής της Αυστραλίας και ακτιβιστής για τα δικαιώματα των προσφύγων, Κρεγκ Φόστερ, ο οποίος υπογράμμισε ότι οι παίκτριες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ανεξάρτητη νομική συμβουλή πριν εγκαταλείψουν τη χώρα.

Την ίδια στιγμή, νομικοί εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο παραβίασης της νομοθεσίας περί «εξαναγκαστικής απομάκρυνσης», η οποία απαγορεύει τη μετακίνηση ανθρώπων από ή προς την Αυστραλία υπό πίεση ή καταναγκασμό.

Ο επίτροπος κατά της σύγχρονης δουλείας στη Νέα Νότια Ουαλία, Τζέιμς Κοκέιν, ζήτησε μάλιστα να διερευνηθεί πιθανή παραβίαση της αυστραλιανής νομοθεσίας, σημειώνοντας ότι καταγραφές από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες μπορούν να βοηθήσουν να διαπιστωθεί αν διαπράχθηκαν αδικήματα.

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας επιβεβαίωσε ότι τις τελευταίες ημέρες συνεργάζεται με το υπουργείο Εσωτερικών για την υπόθεση, αποφεύγοντας προς το παρόν να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον και πολιτικές πιέσεις προς την αυστραλιανή κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε χαρακτήρισε την κατάσταση «ιδιαίτερα ευαίσθητη», τονίζοντας ότι η επιλογή ανήκει στις ίδιες τις παίκτριες. «Αν χρειάζονται τη βοήθειά μας, η βοήθεια είναι εδώ», δήλωσε. Οι πέντε παίκτριες που έλαβαν ανθρωπιστικές βίζες φέρεται να ξέσπασαν σε κλάματα όταν πήραν στα χέρια τους τα έγγραφά τους.