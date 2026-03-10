Πέντε διεθνείς παίκτριες της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν έλαβαν ανθρωπιστικές βίζες από την Αυστραλία, έπειτα από έντονες ανησυχίες για την ασφάλειά τους που προκλήθηκαν όταν η ομάδα αρνήθηκε να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο πριν από αγώνα του Κυπέλλου Ασίας.

Ο υπουργός Μετανάστευσης της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, ανακοίνωσε ότι οι πέντε παίκτριες μεταφέρθηκαν από την αστυνομία σε ασφαλή τοποθεσία και ότι η κυβέρνηση ενέκρινε την παραμονή τους στη χώρα με καθεστώς ανθρωπιστικής προστασίας. Όπως διευκρίνισε, η ίδια δυνατότητα έχει προσφερθεί και στις υπόλοιπες ποδοσφαιρίστριες της αποστολής.

Οι αθλήτριες επρόκειτο αρχικά να επιστρέψουν στο Ιράν μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από το τουρνουά που διεξάγεται στην Αυστραλία. Ωστόσο, οργανώσεις και υποστηρικτές εξέφρασαν έντονους φόβους για την τύχη τους, όταν πριν από τον αγώνα με τη Νότια Κορέα παρέμειναν σιωπηλές κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Το περιστατικό προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, με συντηρητικούς σχολιαστές να κατηγορούν την ομάδα ακόμη και για «προδοσία σε καιρό πολέμου» και να ζητούν αυστηρή τιμωρία.

Οι πέντε παίκτριες που ζήτησαν να παραμείνουν στην Αυστραλία είναι οι Φατεμέ Πασαντιντέχ, Ζάχρα Γκανμπαρί, Ζάχρα Σαρμπαλί, Ατεφέ Ραμαζανζαντέχ και Μόνα Χαμούντι. Σύμφωνα με τον Μπερκ, οι ίδιες θέλησαν να γίνει γνωστή η ταυτότητά τους, τονίζοντας ότι δεν θεωρούν τους εαυτούς τους πολιτικές ακτιβίστριες, αλλά αθλήτριες που επιθυμούν απλώς να αισθάνονται ασφαλείς.

Η διαδικασία για τη χορήγηση των ανθρωπιστικών βίζων ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, αφού προηγήθηκαν πολυήμερες συζητήσεις με τις αυστραλιανές αρχές. Οι παίκτριες είχαν εγκαταλείψει το ξενοδοχείο τους και μεταφέρθηκαν διακριτικά σε ασφαλή χώρο, πριν προχωρήσει η επίσημη έγκριση της παραμονής τους.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, επιβεβαίωσε αργότερα την απόφαση της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η αυστραλιανή κοινωνία έχει συγκινηθεί από την υπόθεση των ποδοσφαιριστριών. «Οι Αυστραλοί έχουν αγκαλιάσει αυτές τις γενναίες γυναίκες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση υποστηρικτών. Στον τελευταίο αγώνα της ομάδας στο Γκολντ Κόουστ, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το λεωφορείο της αποστολής φωνάζοντας συνθήματα υπέρ των παικτριών, ενώ ακτιβιστές προσπάθησαν ακόμη και να εμποδίσουν την αναχώρησή του, καλώντας τις να παραμείνουν στην Αυστραλία.

Παράλληλα, παρενέβη δημόσια και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέσω της πλατφόρμας Truth Social κάλεσε την Αυστραλία να προσφέρει άσυλο στις παίκτριες, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν επίσης να τις δεχθούν.

Παραμένει ωστόσο ασαφές ποιες συνέπειες μπορεί να υπάρξουν για τις οικογένειες των ποδοσφαιριστριών που βρίσκονται στο Ιράν, κάτι που εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία.

Ακτιβιστές και μέλη της ιρανικής κοινότητας στην Αυστραλία υποστηρίζουν ότι οι αθλήτριες βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Όπως δήλωσε ο πρώην αρχηγός της εθνικής ανδρών της Αυστραλίας και υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Κρεγκ Φόστερ, «το σημαντικότερο είναι να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν με ασφάλεια το μέλλον τους».

Την ίδια στιγμή, η προπονήτρια της ομάδας, Μαρζιέ Τζαφαρί, είχε δηλώσει μετά τον τελευταίο αγώνα ότι η αποστολή ανυπομονούσε να επιστρέψει στην πατρίδα της, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία των αποφάσεων που καλούνται να πάρουν οι παίκτριες σε μια τόσο περίπλοκη συγκυρία.