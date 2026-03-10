Με τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, να υπογραμμίζει ότι από τις ουσιαστικές και σε βάθος εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής δεν τεκμηριώνονται ποινικές ευθύνες για τους δύο πρώην υπουργούς Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη και να χαρακτηρίζει ανυπόστατο το αφήγημα της αντιπολίτευσης και την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, να υποστηρίζει ότι «όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκαν, αλλά αντίθετα ενισχύθηκαν οι ενδείξεις από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες των δύο πρώην υπουργών και να επαναφέρει την πρόταση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής άνοιξε στην Ολομέλεια η συζήτηση επί του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής που διερεύνησε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η απόδοση ποινικών ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα δεν μπορεί να βασίζεται σε γενικούς υπαινιγμούς ή σε πολιτικές εκτιμήσεις. Το κράτος δικαίου απαιτεί συγκεκριμένη απόδειξη και σαφή αιτιολόγηση. Διαφορετικά, κινδυνεύουμε να μετατρέψουμε την πολιτική αντιπαράθεση σε διαδικασία ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής», τόνισε ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης.

Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «από την αρχή της διαδικασίας επέλεξε να δώσει σε αυτή την υπόθεση έναν χαρακτήρα έντονης ποινικής αντιπαράθεσης».

«Μετά από πέντε μήνες ακροάσεων, εκατοντάδες ώρες συνεδριάσεων και χιλιάδες σελίδες πρακτικών, δεν προέκυψαν τα στοιχεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν τις κατηγορίες αυτές, αλλά παρόλα αυτά το ανυπόστατο αφήγημά της παραμένει ακριβώς το ίδιο», επεσήμανε ο κ. Λαζαρίδης και πρόσθεσε:

«Απεναντίας, το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας καταλήγει σε ένα σαφές συμπέρασμα: δεν τεκμηριώνονται ποινικές ευθύνες για τους δύο πρώην υπουργούς, ενώ αναδεικνύεται η ανάγκη βαθιών θεσμικών αλλαγών, ώστε να αντιμετωπιστούν οι διαχρονικές αδυναμίες του συστήματος. Η Εξεταστική Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της. Η Δικαιοσύνη θα συνεχίσει να ασκεί τον ρόλο της όπου αυτό απαιτείται».

Όπως είπε ο κ. Λαζαρίδης, «η πορεία των γεγονότων απέδειξε ότι το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μια υπόθεση που μπορεί να περιοριστεί σε μια στενή ποινική διερεύνηση συγκεκριμένων προσώπων».

«Εάν από αυτή τη διαδικασία είχαν προκύψει σαφείς ενδείξεις ποινικής ευθύνης για πολιτικά πρόσωπα, τότε ασφαλώς θα έπρεπε να κινηθούν οι αντίστοιχες θεσμικές διαδικασίες. Όμως τα στοιχεία που εξετάστηκαν δεν οδηγούν σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Σε ό,τι αφορά τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάκη Βορίδη, από τις μαρτυρίες και τα έγγραφα δεν προκύπτει καμία παρέμβαση στη διαδικασία των ελέγχων ούτε οποιαδήποτε προσπάθεια επηρεασμού διοικητικών αποφάσεων που αφορούσαν συγκεκριμένες υποθέσεις. Η εφαρμογή της λεγόμενης “τεχνικής λύσης”, δεν αποτέλεσε αυθαίρετη επιλογή της περιόδου εκείνης, αλλά μια αναγκαστική προσαρμογή σε ένα ήδη διαμορφωμένο πλαίσιο.

Ανάλογη είναι η εικόνα και ως προς τον πρώην υπουργό κ. Λευτέρη Αυγενάκη. Από το σύνολο των στοιχείων δεν προκύπτει βάση για να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της συνέργειας ή της ηθικής αυτουργίας σε απιστία. Οι ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν δεν συνοδεύονται από συγκεκριμένες πράξεις ή ενέργειες που να αποδεικνύουν ποινική ευθύνη.

Αντιθέτως, από τις καταθέσεις προκύπτει ότι η κατεύθυνση που δόθηκε προς τη διοίκηση του οργανισμού ήταν να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να πραγματοποιηθούν πληρωμές μόνο σε όσους πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, ενώ οι περιπτώσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια να παραμείνουν δεσμευμένες και να αποσταλούν στη Δικαιοσύνη. Πρόκειται για μια στάση που συνάδει απολύτως με την άσκηση της διοικητικής εποπτείας που οφείλει να ασκεί η πολιτική ηγεσία», τόνισε χαρακτηριστικά ο εισηγητής της ΝΔ και συμπλήρωσε:

«Από την έρευνα δεν προέκυψαν στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη οργανωμένης πολιτικής καθοδήγησης ή συγκροτημένης ομάδας που δρούσε με πολιτική κάλυψη. Οι ισχυρισμοί περί οργανωμένης πολιτικής «συμμορίας» δεν τεκμηριώθηκαν με συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία».

Αποστολάκη: Ενισχύθηκαν οι ενδείξεις για συγκεκριμένες ευθύνες τους

Από την πλευρά της η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη απέρριψε το επιχείρημα της πλειοψηφίας περί «διαχρονικών παθογενειών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», κάνοντας λόγο για «συγκεκριμένες ευθύνες, και συγκεκριμένες ενέργειες ή παραλείψεις επί κυβερνήσεων της ΝΔ που προέκυψαν τόσο για τον Μάκη Βορίδη όσο και τον Λευτέρη Αυγενάκη».

«Οι καταθέσεις των μαρτύρων ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής όχι μόνο δεν αποδυνάμωσαν, αλλά αντιθέτως ενίσχυσαν τις ενδείξεις από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για συγκεκριμένες πολιτικές ενέργειες ή παραλείψεις των πρώην υπουργών κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη που συνέβαλαν στη διασπάθιση κοινοτικών πόρων, επαναφέροντας τη θέση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής ως αυτονόητη συνέπεια αυτών των ισχυρών ενδείξεων, αλλά και ως απάντηση στο αίτημα για διαφάνεια και λογοδοσία», τόνισε χαρακτηριστικά η κ. Αποστολάκη, ενώ κατέληξε τονίζοντας:

«Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις καταθέσεις των μαρτύρων, ούτε τους διαλόγους των επισυνδέσεων που αποδεικνύουν την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τα εκατομμύρια των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που κατέληξαν σε πλασματικούς δικαιούχους. Και πάνω απ´ όλα, δεν μπορείτε να διαγράψετε την πολιτική σας ευθύνη. Αυτή θα μείνει, για να θυμίζει ένα από τα πολλά και πιο σημαντικά,σκοτεινά κεφάλαια της διακυβέρνησής σας».

Τοποθετήσεις εισηγητών ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΕΑΡ, Ελληνικής Λύσης

Η κυβέρνηση έχει την εντύπωση ότι η ελληνική κοινωνία θα ξεχάσει τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, επειδή η αυλαία της εξεταστικής πέφτει «στη σκιά του πολέμου» είπε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Β. Κόκκαλης, κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια επί του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής που διερεύνησε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επέκρινε μάλιστα την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί, τον πόλεμο, επικοινωνιακά. «Δεν αποδώσατε ούτε ίχνος ποινικών ευθυνών, δεν περιγράψατε το πώς ακριβώς φαγώθηκαν τα εκατομμύρια, το πώς έδρασαν τα κυκλώματα», υπογράμμισε ο κ. Κόκκαλης. Άσκησε επίσης κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν έσπασε το «απόστημα», δεν πήρε πίσω ούτε ένα ευρώ – διοικητικά – από τα κλεμμένα ενώ δεν διόρθωσε τα «κακώς κείμενα».

Η αγορήτρια του ΚΚΕ, Δ. Μανωλάκου είπε ότι η πρόταση της ΝΔ είχε στόχο να αποφύγει με κάθε κόστος την διερεύνηση ποινικών ευθυνών των υπουργών της, αλλά και να «κουκουλώσει» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Ο προκλητικός, κυνικός και ξεδιάντροπος τρόπος που ακολούθησε στην διάρκεια λειτουργίας της “εξεταστικής – πλυντήριο”, ήτανε για να μη λάμψει η αλήθεια, αλλά και για να εξαφανίσει τις ευθύνες των Βορίδη και Αυγενάκη», είπε η κ. Μανωλάκου.

Η ΝΔ δεν είχε σκοπό τη διαλεύκανση της υπόθεσης, είπε ο αγορητής της Νέας Αριστεράς, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ. Σύμφωνα με τον βουλευτή, η κυβέρνηση που «ταυτίστηκε με τα σκάνδαλα» των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ επιδίωξε να συγκαλύψει και να συσκοτίσει την υπόθεση, ενώ «αμνήστευσε» τους υπουργούς Βορίδη και Αυγενάκη, «έκρυψε» μάρτυρες-κλειδιά και έκλεισε «άρον-άρον»την εξεταστική, παρότι η Αστυνομία διαθέτει δεκάδες ψηφιακούς δίσκους με διαλόγους, στους οποίους εμπλέκονται τουλάχιστον οκτώ ακόμα στελέχη της ΝΔ, είπε ο κ. Ζεϊμπέκ.

Για εγκληματικό σκάνδαλο και για επιτροπή «που την μπαζώνετε, για να το πάτε γρήγορα-γρήγορα κι αυτό, να το βάλετε στο αρχείο» μίλησε ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης Κων. Μπούμπας. Αναφερόμενος, δε, στη συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, είπε όλοι μιλάνε γι’ αυτό αλλά κανείς δεν ενημερώνει για το πρόγραμμα της Τουρκίας να έχει πυρηνικά έως το 2035.

Για «πόρισμα-πλυντήριο» που ξεπλένει τις ευθύνες της ΝΔ, έκανε λόγο ο αγορητής της ΚΟ της Νίκης, Γ. Ρούντας, κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια επί του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής που διερεύνησε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αποτελεί προσβολή για τη Δημοκρατία και τον ελληνικό λαό, διότι αφορά ένα «γαλάζιο» σκάνδαλο που έπληξε την εθνική συνοχή και αξιοπρέπεια, είπε ο κ. Ρούντας, σύμφωνα με τον οποίο χάθηκαν δισεκατομμύρια τα οποία, όπως σημείωσε, θα πληρώσει ο τίμιος Έλληνας αγρότης.

Αν υπήρχε στην χώρα μας κράτος δικαίου, και όχι ένα κομματικό κράτος διαφθοράς, κλεπτοκρατίας και ξεπλύματος ποινικών ευθυνών, θα έπρεπε να στεκόμαστε μπροστά σε μία προανακριτική επιτροπή που να εξετάζει όλους τους κρίσιμους μάρτυρες, που δεν κλήθηκαν ποτέ να καταθέσουν, με προεξάρχοντα τον ίδιο τον πρωθυπουργό, είπε ο αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλ. Καζαμίας, ο οποίος χαρακτήρισε «ξέπλυμα ευθυνών» το πόρισμα της πλειοψηφίας.

Η υπόθεση δεν κλείνει, κυρίως νομικά, είπε ο Αλ. Αυλωνίτης, που εκπροσώπησε στην εξεταστική επιτροπή τους ανεξάρτητους βουλευτές. «Θέλετε να την κλείσετε πολιτικά; Θα ξανανοίξει και να το θυμηθείτε», είπε ο κ. Αυλωνίτης απευθυνόμενος στην πλειοψηφία. Σημείωσε μάλιστα ότι η εξεταστική έκλεισε τις εργασίες της «και καμία ευθύνη δεν διαπίστωσε για τους υπουργούς και τον πρωθυπουργό..».