Οι κινεζικές αρχές και οι αεροπορικές εταιρείες της χώρας έχουν βοηθήσει περισσότερους από 10.000 Κινέζους να επαναπατριστούν από τη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών, καθώς ο πόλεμος στην περιοχή οδήγησε σε κλείσιμο εναερίων χώρων και καθήλωσε εμπορικές πτήσεις.

Περισσότεροι από 10.000 Κινέζοι έχουν επιστρέψει με ασφάλεια στην πατρίδα τους από χώρες, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Ομάν και της Σαουδικής Αραβίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας και η διεύθυνση πολιτικής αεροπορίας έχουν καθοδηγήσει τις εγχώριες αεροπορικές εταιρείες να αυξήσουν τη δυναμικότητά τους για να επαναπατρίσουν Κινέζους πολίτες που έχουν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή, είπε ο Γκουό Σιακούν.

Την περασμένη εβδομάδα, το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 3.000 Κινέζοι πολίτες είχαν απομακρυνθεί από το Ιράν.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε μετά την έναρξη αεροπορικών επιθέσεων στο Ιράν από ΗΠΑ και Ισραήλ, στις 28 Φεβρουαρίου, οδήγησε σε ακυρώσεις πτήσεων στην περιοχή.

Μεγάλες κινεζικές αεροπορικές εταιρείες, περιλαμβανομένων των Air China και China Southern Airlines, άρχισαν εκ νέου τις πτήσεις νωρίτερα μέσα στο μήνα ανάμεσα σε ορισμένες κινεζικές πόλεις και σε κόμβους του Κόλπου όπως το Ριάντ και το Ντουμπάι.

Η Κίνα έχει καταδικάσει τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα, έχει επανειλημμένως ζητήσει εκεχειρία και έχει στείλει απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή για διαμεσολάβηση.