Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί χωρίς τον πρώτο του σκόρερ στην αποψινή αναμέτρηση με την Παρί στο Παρίσι (10/3) για την EuroLeague, καθώς ο Σάσα Βεζένκοφ δεν θα αγωνιστεί. Την ίδια στιγμή, αμφίβολη παραμένει και η συμμετοχή του Μόντε Μόρις.

Στην αποστολή δεν συμπεριλήφθηκαν επίσης οι τραυματίες Τόμας Γουόκαπ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντοπάθεια στον οπίσθιο κνημιαίο του αριστερού ποδιού. Με δεδομένες τις σημαντικές απουσίες, ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να αναζητήσει λύσεις ώστε να καλύψει τα κενά στο ροτέισον της ομάδας.

Η τελευταία συμμετοχή του Βούλγαρου φόργουορντ ήταν στον τελικό του Κυπέλλου απέναντι στον Παναθηναϊκό, τον οποίο ωστόσο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει, καθώς αποχώρησε τραυματίας.