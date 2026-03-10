Η εκτίναξη των τιμών στην ενέργεια, ως συνέπεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, οδηγεί πολλές χώρες, ιδιαίτερα στην Ασία που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους υδρογονάνθρακες του Κόλπου, στην υιοθέτηση έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων. Κυβερνήσεις προχωρούν σε παρεμβάσεις όπως πλαφόν στις τιμές καυσίμων, ενίσχυση της τηλεργασίας, περιορισμούς στην κατανάλωση φυσικού αερίου, ακόμη και μέτρα ελέγχου στην αγορά καυσίμων, επιχειρώντας να συγκρατήσουν τις πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση.

Πλαφόν στις τιμές καυσίμων

Στην Ταϊβάν, οι αρχές ανακοίνωσαν την ενεργοποίηση έκτακτου μηχανισμού με στόχο τη συγκράτηση των τιμών της βενζίνης και του ντίζελ. Το μέτρο προβλέπει ότι το κράτος θα απορροφά το 60% της αύξησης των τιμών, ενώ παράλληλα προβλέπονται μειώσεις στον φόρο των πετρελαϊκών προϊόντων.

«Ελπίζουμε με αυτόν τον τρόπο να μειώσουμε το οικονομικό βάρος στους πολίτες», δήλωσε ο πρωθυπουργός Τσο Γιουνγκ- τάι.

Αντίστοιχα, η Νότια Κορέα είχε ήδη ανακοινώσει από τη Δευτέρα «ένα σύστημα επιβολής πλαφόν στις τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων».

Η Ταϊλάνδη επέβαλε ανώτατη τιμή στο πετρέλαιο κίνησης για διάστημα 15 ημερών, ενώ από σήμερα Κροατία και Ουγγαρία εφαρμόζουν επίσης ανώτατα όρια στις τιμές πώλησης τόσο της βενζίνης όσο και του ντίζελ.

Την ίδια στιγμή, το Βιετνάμ προχώρησε στην κατάργηση των δασμών στις εισαγωγές καυσίμων έως τα τέλη Απριλίου, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την άνοδο των τιμών.

Τηλεργασία και περιορισμός κατανάλωσης ενέργειας

Οι αρχές της Ταϊλάνδης κάλεσαν σήμερα τους δημόσιους υπαλλήλους να εργάζονται από το σπίτι όπου αυτό είναι εφικτό. Παράλληλα ζήτησαν η θερμοκρασία στα δημόσια κτίρια να μην πέφτει κάτω από τους 26 βαθμούς Κελσίου, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας.

Την προηγούμενη εβδομάδα η χώρα είχε ανακοινώσει ότι διαθέτει επαρκή αποθέματα πετρελαίου για περίπου δύο μήνες, ωστόσο αποφάσισε να αναστείλει τις εξαγωγές προκειμένου να διατηρήσει τα αποθέματα.

Στο Βιετνάμ, οι αρχές προτρέπουν τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν τηλεργασία «στο μέτρο που είναι δυνατό», ενώ απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να χρησιμοποιούν περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το ποδήλατο ή να μοιράζονται το αυτοκίνητό τους.

Παρά τις προσπάθειες, χιλιάδες οδηγοί δικύκλων σχημάτισαν μεγάλες ουρές σήμερα σε πρατήρια καυσίμων, καθώς οι τιμές έχουν αυξηθεί πάνω από 20% από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Στις Φιλιππίνες, οι δημόσιες υπηρεσίες εφαρμόζουν από χθες τετραήμερη εβδομάδα εργασίας, ενώ στο Μπανγκλαντές οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι τα πανεπιστήμια θα κλείσουν νωρίτερα για το Ραμαζάνι προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Περιορισμοί στη χρήση φυσικού αερίου

Η Ινδία, που αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εισαγωγέα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο, αποφάσισε να αυξήσει την παραγωγή αερίου για οικιακή χρήση. Ωστόσο, η προτεραιότητα στον εφοδιασμό δίνεται στα νοικοκυριά, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τον κλάδο της εστίασης και των ξενοδοχείων.

Η Εθνική Ένωση Εστιατορίων Ινδίας ανέφερε σήμερα ότι η απόφαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα οι προμηθευτές LNG να ανακοινώσουν διακοπή των παραδόσεων προς τα καταστήματα εστίασης. «Οποιαδήποτε διακοπή στον ανεφοδιασμό θα προκαλέσει το καταστροφικό κλείσιμο της πλειονότητας των εστιατορίων», κατήγγειλε.

Καύσιμα με περιορισμό στα πρατήρια

Στο Μπανγκλαντές, από την Κυριακή έχει τεθεί όριο στην ποσότητα καυσίμων που μπορεί να προμηθεύεται κάθε πολίτης. Η απόφαση προκάλεσε μεγάλες ουρές σε πρατήρια καυσίμων, αλλά και επεισόδια μεταξύ πελατών.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ο στρατός αναπτύχθηκε σήμερα στις κύριες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, ενώ η αστυνομία πραγματοποιεί περιπολίες γύρω από τα πρατήρια.

Η χώρα έχει ήδη ξεκινήσει εισαγωγές ντίζελ από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων η Κίνα και η Ινδία. Σύμφωνα με αξιωματούχους, τα διαθέσιμα αποθέματα επαρκούν για περίπου έναν μήνα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες ώστε να εξασφαλιστούν καύσιμα για ακόμη 30 ημέρες.

Ενδεχόμενο νέου προϋπολογισμού

Η άνοδος των ενεργειακών τιμών ξεκίνησε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα και η Νότια Κορέα εξετάζει την πιθανότητα κατάρτισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση μέτρων που θα περιορίσουν τις οικονομικές συνέπειες.

«Θα χρησιμοποιήσουμε πλήρως τον ήδη υπάρχοντα προϋπολογισμό και, αν είναι απαραίτητο, θα εξετάσουμε ενεργά την εφαρμογή επιπλέον μέτρων», δήλωσε ο Νοτιοκορεάτης υπουργός Οικονομικών Κου Γιουν- σεόλ.

Εξασφάλιση ενεργειακών προμηθειών

Για να διασφαλίσει την επάρκεια υγροποιημένου φυσικού αερίου, η Ταϊβάν έχει ενεργοποιήσει σχέδιο προσαρμογής των προμηθειών. Σύμφωνα με τις αρχές της Ταϊπέι, ο εφοδιασμός του νησιού για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο θεωρείται ήδη εξασφαλισμένος.

Παράλληλα, η Νότια Κορέα ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι εξασφάλισε «επείγουσα παράδοση» τεσσάρων εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου μέσω λιμανιών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, η Ινδία συνεχίζει να εισάγει φυσικό αέριο από τη Ρωσία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες Δευτέρα ότι είναι έτοιμος να προμηθεύσει τις ευρωπαϊκές χώρες με πετρέλαιο και φυσικό αέριο εάν ταχθούν υπέρ μιας «βιώσιμης και σταθερής συνεργασίας» με τη Μόσχα.

Πιθανή χρήση στρατηγικών αποθεμάτων

Οι χώρες της G7 ανακοίνωσαν χθες ότι είναι έτοιμες «να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, περιλαμβανομένης της χρήσης των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου προκειμένου να σταθεροποιήσουν την αγορά», χωρίς ωστόσο να ληφθεί κάποια συγκεκριμένη απόφαση.

Παράλληλα, ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το Τόκιο εξετάζει το ενδεχόμενο αξιοποίησης των εθνικών αποθεμάτων πετρελαίου.

Περιορισμοί στις εξαγωγές

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Κίνα έδωσε εντολή στα κρατικά διυλιστήρια να διακόψουν τις εξαγωγές ντίζελ και βενζίνης.

Αντίστοιχη κίνηση έκανε και η Ταϊλάνδη, η οποία ανέστειλε τις εξαγωγές καυσίμων με στόχο τη διατήρηση επαρκών αποθεμάτων στο εσωτερικό της χώρας.