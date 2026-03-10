Από το σύνολο των εγγράφων και των μαρτυρικών καταθέσεων ουδεμία παρέμβαση στη διοίκηση ή και σε υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ προέκυψε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, κατά τη συζήτηση που εξελίσσεται στην Ολομέλεια επί του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής.

«Η συζήτηση που γίνεται για δήθεν ποινικές ευθύνες, όπως επικαλείται η αντιπολίτευση, απαιτεί συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, αιτιώδη συνάφεια και νομική στοιχειοθέτηση. Και εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος, από το αποδεικτικό υλικό που αξιολογήθηκε κοινοβουλευτικά δεν προκύπτουν τεκμηριωμένες ενδείξεις που να στοιχειοθετούν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων και ούτε ακούστηκε σήμερα κάτι διαφορετικό. Για τον κ. Βορίδη δεν προέκυψε παρέμβαση στη διεξαγωγή ελέγχων ή προσπάθεια εμπλοκής σε ελέγχους ή αποδεσμεύσεις συγκεκριμένων ΑΦΜ», σημείωσε ο Νότης Μηταράκης.

Ο ίδιος τόνισε ότι η συνέχιση της τεχνικής λύσης εμφανίζεται και είναι διοικητικός μονόδρομος, βάσει της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί από το 2015, λόγω της μη προόδου, επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ, σε διαχειριστικά σχέδια βόσκησης και σε αναγκαίες διοικητικές πράξεις που θα απαιτούσαν μία διαφορετική λύση και θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί πριν από αυτήν τη διακυβέρνηση. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ είπε, επίσης, ότι δεν προκύπτει κάποια παράνομη παρέμβαση σε διαγωνισμό τεχνικού συμβούλου.

Αντίστοιχα, όπως επισήμανε ο Νότης Μηταράκης, δεν προέκυψε συγκεκριμένο στοιχείο ούτε για τον Λευτέρη Αυγενάκη, ότι έδωσε κάποια οδηγία ή κατεύθυνση για αποδέσμευση ΑΦΜ χωρίς προηγούμενο έλεγχο ή για την πληρωμή μη επιλέξιμων δικαιούχων ή για παράκαμψη των νόμιμων διαδικασιών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ επικαλέστηκε την κατάθεση του κ. Μπαμπασίδη ότι βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, τα ΑΦΜ έπρεπε να είναι μπλοκαρισμένα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. «Τα ΑΦΜ μπλοκάρονται για να ελεγχθούν όχι για να αποκλειστεί ισοβίως κάποιος που δεν έχει ελεγχθεί και να είναι σε καθεστώς ομηρίας από τις υπηρεσίες για πάρα πολλά χρόνια. Είναι θεσμική ευθύνη της διοίκησης να επιλύσει αυτή την κατάσταση, να ελέγξει τα ΑΦΜ και όσοι είναι υπόλογοι να πάνε στη δικαιοσύνη και για όσους δεν προκύπτουν ευθύνες ή παράνομες ενέργειες, να ξεμπλοκαριστούν τα ΑΦΜ τους και να πληρωθούν», υπογράμμισε ο κ. Μηταράκης.

Τέλος, ανέφερε ότι οι απαιτήσεις των υπουργών για να υποβάλουν παραίτηση οι πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν θεσμικά και πολιτικά δικαιολογημένες.