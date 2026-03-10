Σκάνδαλο ξέσπασε στο αφρικανικό ποδόσφαιρο, με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας του Κονγκό, Ζαν-Γκι Μπλεζ Μαγιολάς, να καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη για υπεξαίρεση χρημάτων από επιχορηγήσεις της FIFA.

Όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, ο κατηγορούμενος δεν έπεισε το δικαστήριο του Μπραζαβίλ και κρίθηκε ένοχος για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση και πλαστογραφία σε μια υπόθεση που αφορούσε περίπου 1,3 εκατομμύρια δολάρια από επιχορηγήσεις της FIFA.

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία έδωσε αυτά τα χρήματα για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου Γυναικών και την κατασκευή ενός προπονητικού κέντρου στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, το έργο όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ ενώ αποκαλύφθηκε πως έγινε υπεξαίρεση από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Κονγκό.

Έτσι, ο πρόεδρος Μαγιολάς καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη ενώ ο γενικός γραμματέας και ο ταμίας θα μείνουν στη φυλακή για πέντε χρόνια.