Σε αποκλειστική συνέντευξή του στο newsbeast.gr, ο Πρόεδρος του Kaizen Foundation Πάνος Κωνσταντόπουλος, μιλά για το όραμα του Ιδρύματος το 2026, που εστιάζει μεταξύ άλλων σε ένα μεγάλο πρόγραμμα υποτροφιών σε παιδιά στα ακριτικά νησιά, στην ανακαίνιση του νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης αλλά και στην κατασκευή του πρώτου μονοπατιού για ΑΜΕΑ στην Πάρνηθα.

«Οι νέοι, όπως πάντα, έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας, είναι το μέλλον μας και θεωρούμε υποχρέωσή μας να τους δώσουμε όλα τα εφόδια για να μπορέσουν να βελτιώσουν τη ζωή τους και να δημιουργήσουν αξία», λέει χαρακτηριστικά.

Το Kaizen Foundation δημιουργήθηκε για να ενισχύσει το κοινωνικό αποτύπωμα της Kaizen Gaming. Στόχος του είναι να μετατρέψει την επιχειρηματική επιτυχία σε ουσιαστική κοινωνική προσφορά, εστιάζοντας στην εκπαίδευση, τον αθλητισμό, την κοινωνία και το περιβάλλον. Ο Πρόεδρος, Πάνος Κωνσταντόπουλος, τονίζει τη σημασία της νέας γενιάς και της παροχής εργαλείων και υποστήριξης για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος.

Το Ίδρυμα εστιάζει σε τρεις πυλώνες: εκπαίδευση, κοινωνία και περιβάλλον. Η παιδεία και η στήριξη της νέας γενιάς αποτελούν βασική προτεραιότητα, ενώ η κοινωνική και περιβαλλοντική δράση εξασφαλίζει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα που ενδυναμώνουν τις κοινότητες.

Μία από τις μεγαλύτερες δράσεις του Kaizen Foundation είναι η ολική ανακαίνιση του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, που εξυπηρετεί χιλιάδες παιδιά και οικογένειες στον βόρειο τομέα της Αττικής. Παρά τις γραφειοκρατικές δυσκολίες, η ανακαίνιση περιλαμβάνει χειρουργεία, δωμάτια και περιβάλλοντες χώρους. Παράλληλα, προγραμματίζονται δωρεές σε υποδομές του ΕΚΑΒ, όπως ασθενοφόρα και συντονιστικά κέντρα.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, το Kaizen Foundation συνεργάζεται με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και παρέχει πλήρεις τετραετείς υποτροφίες σε παιδιά από ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων (π.χ. Κάσος, Λειψοί, Καστελόριζο, Νίσυρος). Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ίσων ευκαιριών για τα παιδιά που ζουν σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Το Ίδρυμα στηρίζει την προστασία του περιβάλλοντος με συστήματα έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιών μέσω drones και την κατασκευή του πρώτου προσβάσιμου μονοπατιού ΑΜΕΑ στην Πάρνηθα, επιτρέποντας σε άτομα με αναπηρία να απολαύσουν τη φύση. Οι δράσεις αυτές συνδυάζουν τεχνολογία, κοινωνικό όφελος και βιώσιμη ανάπτυξη.

Το Kaizen Foundation δραστηριοποιείται σε έξι χώρες, προσαρμόζοντας τις δράσεις του στις τοπικές ανάγκες. Από παιδιατρικά νοσοκομεία στη Ρουμανία έως εκπαιδευτικά κέντρα στην Πορτογαλία και προγράμματα στέγασης στη Λατινική Αμερική, το Ίδρυμα συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς όπως το The Nature Conservancy και το TETO, δίνοντας έμφαση στη διαφάνεια, το follow-up και την ουσιαστική αξία των παρεμβάσεων.

Η επιλογή των οργανισμών και των ανθρώπων που συνεργάζονται με το Kaizen Foundation βασίζεται στη συμβατότητα με τις αξίες του Ιδρύματος. Η στρατηγική περιλαμβάνει συνεχή παρακολούθηση, υποστήριξη και επικοινωνιακή ενίσχυση των συνεργαζόμενων φορέων, ώστε οι δράσεις να έχουν διαρκές και μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο.

Ο κ. Κωνσταντόπουλος τονίζει ότι η μετάβαση από την επιχειρηματικότητα στον κοινωφελή χώρο απαιτεί υπομονή και επιμονή, ενώ η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι το μακροπρόθεσμο κοινωνικό αποτύπωμα. Το μέλλον του Kaizen Foundation περιλαμβάνει δράσεις που αφήνουν ίχνος στο σήμερα και το αύριο, με focus στη νέα γενιά και στην έμπνευση των κοινωνιών γύρω του.

Παρακολουθείστε τη συνέντευξη: