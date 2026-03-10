Απάντηση στη Διεθνή Αμνηστία έδωσε μέσω ανάρτησής του ο Θάνος Πλεύρης, μετά την επιστολή που εστάλη στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, για τη διαφωνία σχετικά με τη δημιουργία κέντρων επιστροφής για τους παράνομους μετανάστες και καλούσε τον υπουργό να σταματήσει κάθε σχετική ενέργεια.

Στη σχετική ανάρτησή του, ο Θάνος Πλεύρης αναφέρει πως «είμαι πλέον σίγουρος για την ορθότητα του εγχειρήματος», ενώ παρέθεσε και την απάντησή του προς τη Διεθνή Αμνηστία.

Στην απάντησή του προς τη Διεθνή Αμνηστία ανέφερε:

«Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

Έλαβα την από 05/03/26 επιστολή σας με την οποία με καλείτε να απέχω από περαιτέρω προσπάθειες για τη δημιουργία return hubs (κέντρων επιστροφών) σε τρίτες χώρες.

Σας ενημερώνω ότι η Ελλάδα, μαζί με άλλες τέσσερις χώρες της Ε.Ε., έχουμε συμφωνήσει και θα συμμετάσχουμε στη δημιουργία τέτοιων κέντρων μετά την ψήφιση του Κανονισμού Επιστροφών, τον οποίο και θα στηρίξουμε.

Σε όλες αυτές τις διαδικασίες δεν επιθυμούμε απλά να συμμετάσχουμε αλλά να πρωταγωνιστήσουμε, καθώς η προτεραιότητά μας είναι η πάταξη της παράνομης μετανάστευσης και η άμεση επιστροφή των παράνομων μεταναστών.

Συνεπώς, να είστε βέβαιοι ότι όχι απλά δεν θα απέχουμε όπως αναρμοδίως και προσβλητικώς μας «καλείτε» να πράξουμε, αλλά θα κινηθούμε τάχιστα για τη δημιουργία αυτών των κέντρων».