Ένοχοι για trafficking γυναικών κρίθηκαν από ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν οι μεσίτες πολυτελών ακινήτων Ταλ Αλεξάντερ, Όρεν Αλεξάντερ και ο αδελφός τους, Άλον Αλεξάντερ, οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι χρησιμοποιούσαν την τεράστια περιουσία και τις διασυνδέσεις τους, για να ναρκώνουν και να βιάζουν γυναίκες.

Οι τρεις αδελφοί, που δραστηριοποιούνταν στον χώρο των πολυτελών ακινήτων και είχαν πελάτες διασημότητες όπως η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ, καταδικάστηκαν μετά από περίπου 20 ώρες διαβουλεύσεων των ενόρκων. Κατά τη διάρκεια της δίκης, που διήρκεσε έναν μήνα, σχεδόν δώδεκα γυναίκες κατέθεσαν ότι οι κατηγορούμενοι τις νάρκωσαν, τις κακοποίησαν σεξουαλικά ή τις παρενόχλησαν, αφού τις γνώρισαν μέσω εφαρμογών γνωριμιών ή σε πολυτελή πάρτι, μεταξύ 2008 και 2021.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε πολυτελείς επαύλεις στα Χάμπτονς, σε διαμερίσματα της Νέας Υόρκης, σε ταξίδι για σκι στο Άσπεν του Κολοράντο και ακόμη και κατά τη διάρκεια κρουαζιέρας στην Καραϊβική. Οι Ταλ, 37 ετών, Όρεν, 36 ετών, και ο δίδυμος αδελφός του Άλον, στέλεχος της οικογενειακής εταιρείας ιδιωτικής ασφάλειας, άκουσαν την ετυμηγορία χωρίς να αντιδράσουν, κουνώντας το κεφάλι τους, καθώς η πρόεδρος των ενόρκων ανακοίνωνε ότι κρίθηκαν «ένοχοι» και για τις 10 κατηγορίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας του Μανχάταν, Τζέι Κλέιτον, δήλωσε ότι «οι ένορκοι είδαν τη συμπεριφορά των Αλεξάντερ όπως πραγματικά ήταν, δηλαδή τη βίαιη σεξουαλική κακοποίηση, την οποία οι κατηγορούμενοι, απίστευτα, φαίνεται να γιόρταζαν».

Οι τρεις άνδρες αντιμετωπίζουν ποινή τουλάχιστον 15 ετών φυλάκισης και έως ισόβια κάθειρξη. Η ανακοίνωση της ποινής τους αναμένεται στις 9 Αυγούστου.

Οι μαρτυρίες των θυμάτων

Κατά τη διάρκεια της δίκης κατέθεσαν 11 γυναίκες. Μία από αυτές, ένα μοντέλο από την Ουκρανία που χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο «Μπέλα Κόβαλ», περιέγραψε ότι παρέλυσε μετά από ποτό που περιείχε ναρκωτική ουσία, πριν ο Όρεν τη βιάσει σε έπαυλη αξίας 13 εκατομμυρίων δολαρίων στο Σαγκ Χάρμπορ. «Ήταν σαν να είχε ναρκωθεί ολόκληρο το σώμα μου», κατέθεσε.

Μια νοσηλεύτρια από τη Νεβάδα, με το ψευδώνυμο «Μάγια Μίλερ», δήλωσε ότι ο Ταλ τη βίασε, ενώ εκείνη έκλαιγε μέσα στο ντους στο ίδιο σπίτι στα Χάμπτονς, όπου την είχαν καλέσει για ένα Σαββατοκύριακο το 2014. Άλλη γυναίκα κατέθεσε ότι ο Άλον τη βίασε σε διαμέρισμα στο Μανχάταν αφού τον γνώρισε σε πάρτι για τον τελικό του NBA που διοργάνωσε ο ηθοποιός Ζακ Έφρον.

Οι ένορκοι είδαν επίσης βίντεο στο οποίο ο Όρεν φέρεται να έχει σεξουαλική επαφή με μια 17χρονη που βρισκόταν σε κατάσταση ανικανότητας. Η ίδια κατέθεσε ότι δεν θυμόταν το περιστατικό. Μια ακόμα γυναίκα κατέθεσε ότι οι Ταλ και Άλον τη βίασαν σε σπίτι για πάρτι στο Σαουθάμπτον, όταν εκείνη ήταν μόλις 16 ετών.

Η αυτοκρατορία των αδελφών άρχισε να καταρρέει τον Ιούνιο του 2024, όταν η Κέιτ Γουάιτμαν κατέθεσε αγωγή, κατηγορώντας τον Όρεν και τον Άλον ότι τη βίασαν σε έπαυλη στα Χάμπτονς που αποκαλούσε «Playboy Mansion της Ανατολικής Ακτής».

Η υπόθεση οδήγησε σε κύμα νέων καταγγελιών και σε έρευνα που κατέληξε στη σύλληψη των τριών αδελφών τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Η Γουάιτμαν δεν κατέθεσε τελικά στη δίκη, καθώς λίγες ημέρες πριν από την έναρξή της βρέθηκε νεκρή κοντά στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο θάνατός της δεν συνδέεται με εγκληματική ενέργεια.

Οι τρεις κατηγορούμενοι δήλωσαν αθώοι και δεν κατέθεσαν στο δικαστήριο. Οι δικηγόροι τους υποστήριξαν ότι οι κατηγορίες, όσο σοβαρές κι αν ακούγονται, δεν συνιστούν trafficking ανθρώπων βάσει της ομοσπονδιακής νομοθεσίας.

Οι αδελφοί Αλεξάντερ αναμένεται να ασκήσουν έφεση μετά την ανακοίνωση της ποινής τους.