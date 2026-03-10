Στο νοσοκομείο οδηγήθηκε 15χρονος στην Πάτρα, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από μαθητή Λυκείου, κατά την επιστροφή μαθητών Γυμνασίου από μονοήμερη σχολική εκδρομή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης προσέγγισε το θύμα και άρχισε να τον χτυπά με μπουνιές στο πρόσωπο, πριν επιβιβαστεί σε μηχανάκι και τραπεί σε φυγή.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 9 Μαρτίου, ενώ καθηγητές και μαθητές βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στην πλατεία Χατζή, πλησίον του σχολικού συγκροτήματος Μαρούδα. Η επίθεση προκάλεσε αναστάτωση, με το θύμα να μεταφέρεται άμεσα στο νοσοκομείο και τους εκπαιδευτικούς να ενημερώνουν την Αστυνομία.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο δράστης είναι μαθητής της Β’ Λυκείου που συστεγάζεται με το Γυμνάσιο στο ίδιο συγκρότημα. Η αιτία του ξυλοδαρμού φέρεται να ήταν ένα παιχνίδι με νεράτζια κατά τη διάρκεια της εκδρομής, κατά το οποίο ένα από αυτά χτύπησε την αδελφή του δράστη, προκαλώντας ζημιά στο κινητό της.

Σε βάρος του μαθητή Λυκείου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ συνελήφθη ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, σύμφωνα με το tempo24news.gr.