Ένα παράξενο αλλά δημοφιλές αγώνισμα με τον τίτλο «Πρωτάθλημα Μεταφοράς Συζύγου» φαίνεται να έχει κατακλύσει το τη Βρετανία και συγκεκριμένα τη νότια Αγγλία, όπου οι συμμετέχοντες μεταφέρουν τις συντρόφους τους στους ώμους τους, ενώ παράλληλα τρέχουν σε δύσβατο λόφο, ξεπερνώντας εμπόδια και αντιμετωπίζοντας αστείες, αλλά απαιτητικές συνθήκες.

Την Κυριακή, οι Τέεμου Τουβίνεν και Γιάττα Λέινονεν από τη Φινλανδία αναδείχθηκαν νικητές με χρόνο 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα, κερδίζοντας ως έπαθλο ένα βαρέλι τοπικής μπίρας. Ο αγώνας, που διοργανώνεται στην πόλη Ντόρκινγκ του Σάρεϊ, έχει επιρροές από έναν φινλανδικό θρύλο του 19ου αιώνα που αναφέρεται σε μια συμμορία που λεηλατούσε χωριά και απήγαγε γυναίκες, αν και σήμερα η έμφαση δίνεται αποκλειστικά στη διασκέδαση και το χιούμορ, με συμμετοχές σε αστεία κοστούμια και καλή διάθεση.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι άνδρες ή γυναίκες και να μεταφέρουν οποιονδήποτε άνω των 18 ετών και βάρους τουλάχιστον 50 κιλών. Όσοι είναι ελαφρύτεροι χρειάζεται να φορούν σακίδιο γεμάτο με αλεύρι ή νερό ώστε να φτάσουν το ελάχιστο βάρος. Τα ζευγάρια έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την τεχνική μεταφοράς, με την πλειονότητα να προτιμά το παραδοσιακό «Estonian Hold», όπου η «σύζυγος» κρέμεται ανάποδα στην πλάτη του αθλητή με τα πόδια σταυρωμένα μπροστά από το πρόσωπό του.

Η διαδρομή περίπου 380 μέτρων περιλαμβάνει χαμηλές σειρές από μπάλες σανό και κουβάδες νερού, προσφέροντας μια δοκιμασία αντοχής, ισορροπίας και συνεργασίας. Αν και το άθλημα είναι εξειδικευμένο και δεν έχει πολύ μεγάλο κοινό, ο αγώνας έχει αποκτήσει φανατικό κοινό στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, την Πολωνία και άλλες χώρες, με την πρώτη διοργάνωση στην Αγγλία να έχει πραγματοποιηθεί το 2008.

Το βρετανικό ζευγάρι, Έντουαρντ Νας και Κάθριν Νάιτ, που τερμάτισαν μόλις 4 δευτερόλεπτα πίσω από τους νικητές, θα εκπροσωπήσουν το Ηνωμένο Βασίλειο στο «Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μεταφοράς Συζύγου» στη Φινλανδία, τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με τη New York Post.