Το συνέδριο Athens Alitheia Forum «Confronting fake news and toxic discourse» διοργανώνεται σήμερα Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Μαρτίου από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και τον αρμόδιο υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Παύλο Μαρινάκη.

Στόχος του Athens Alitheia Forum είναι να ανοίξει έναν παραγωγικό διάλογο γύρω από το ζήτημα της παραπληροφόρησης – και το πώς αυτή επηρεάζει κάθε πολίτη – τη διάδοση και επέκταση των ψευδών ειδήσεων, την – πολλές φορές – άκριτη αποδοχή τους, τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό αλλά και το γεγονός ότι συχνά έτσι πυροδοτείται η τοξικότητα και ο λαϊκισμός που φτάνει να αναπαράγεται από κάθε δημόσιο βήμα.

Κατά τη διάρκεια των διήμερων εργασιών θα υπάρξουν αρκετά τραπέζια συζητήσεων με υπουργούς της κυβέρνησης (σήμερα Παύλος Μαρινάκης, Γιώργος Γεραπετρίτης, Δημήτρης Παπαστεργίου, Άκης Σκέρτσος), δημοσιογράφους, καθηγητές πανεπιστημίου και επιστήμονες. Το διήμερο Forum θα ολοκληρωθεί αύριο το βράδυ με την παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος και θα λάβει μέρος σε συζήτηση με τον εκδότη της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ, Γιάννη Πρετεντέρη, και τον καθηγητή ψηφιακής διακυβέρνησης στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου, Γιάννη Θεοχάρη.

«Η Τοξικότητα και ο Δημόσιος Λόγος στη Δημοκρατία» είναι το αντικείμενο της πρώτης μέρας του Forum, που ξεκίνησε με ομιλία του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα του διήμερου συνεδρίου