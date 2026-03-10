Η Volkswagen ανακοίνωσε σήμερα την αναθεώρηση του προγράμματος αναδιάρθρωσής της, προβλέποντας την περικοπή 50.000 θέσεων εργασίας στη Γερμανία έως το 2030, υπερβαίνοντας τις αρχικές προβλέψεις της διοίκησης για τον αριθμό των απολύσεων. Η απόφαση έρχεται ως απόρροια των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου, τα οποία κατέγραψαν σημαντική υποχώρηση.

«Συνολικά, αναμένεται να περικοπούν περίπου 50.000 θέσεις εργασίας έως το 2030 εντός του ομίλου Volkswagen στη Γερμανία», που περιλαμβάνουν, εκτός από τις 35.000 απολύσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί στη ναυαρχίδα της VW έως το τέλος του 2024, περαιτέρω περικοπές στις πολυτελείς μάρκες Audi και Porsche και στη θυγατρική λογισμικού Cariad, δήλωσε σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Όλιβερ Μπλουμ, σε επιστολή του προς τους μετόχους.