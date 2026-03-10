Αντιδράσεις προκάλεσε το τελευταίο βίντεο της εγγονής του Ντόναλντ Τραμπ, Κάι όπου δείχνει τις αγορές της από «το πιο ακριβό σούπερ μάρκετ του Λος Άντζελες», όπως η ίδια το περιγράφει.

Η 18χρονη επισκέφθηκε ένα από τα καταστήματα της γνωστής για τις υψηλές τιμές αλυσίδας Erewhon. Μεταξύ των προϊόντων που αγόρασε ήταν ένα smoothie 21 δολαρίων και μια λεμονάδα 11 δολαρίων.

«Αν δεν ξέρετε την Erewhon, είναι το πιο ακριβό σούπερ μάρκετ εδώ. Όλα είναι τρελά ακριβά, οπότε θα αγοράσουμε τα αγαπημένα μου προϊόντα και μετά θα τα δοκιμάσουμε», λέει στην αρχή του βίντεο.

Σε άλλο σημείο προσθέτει με χιούμορ: «Με αυτά τα πράγματα θα πτωχεύσω. Θα χρειαστεί να κάνω αίτηση πτώχευσης».

Η τιμή ενός πουλόβερ τη σοκάρισε τόσο που φαίνεται να φεύγει τρέχοντας από το κατάστημα. Ο τελικός λογαριασμός της έφτασε τα 233 δολάρια, ενώ η ίδια εμφανίστηκε απογοητευμένη από κάποια προϊόντα, λέγοντας για το σούσι: «Ο τόνος είχε πολύ έντονη γεύση ψαριού και ήταν σκληρός. Θα κάνω εμετό».

Τα περισσότερα από τα σχόλια στο βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της Κάι Τραμπ στο YouTube ήταν αρνητικά για την εγγονή του Αμερικανού προέδρου. Άλλοι έκαναν λόγο για αψυχολόγητο βίντεο, άλλοι έγραψαν «σε ευχαριστούμε που μας έδειξες τι δεν μπορούμε να αγοράσουμε», άλλοι σχολίασαν «οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν μπορούν να πάνε ούτε σε κανονικό σούπερ μάρκετ» ενώ κάποιοι ζήτησαν «να πάει η Κάι και ο Μπάρον στο Ιράν».