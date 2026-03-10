Ο Γιώργος Πανουσόπουλος πέθανε σε ηλικία 84 ετών, αφήνοντας πίσω του σημαντικό αποτύπωμα στον χώρο της τέχνης.

Με τις ταινίες του, αλλά και με τη συμβολή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, ο σπουδαίος σκηνοθέτης, κινηματογραφιστής και σεναριογράφος συνέβαλε στη διαμόρφωση της ελληνικής οπτικής ταυτότητας σε διεθνές επίπεδο, επηρεάζοντας πολλές γενιές ανθρώπων του κινηματογράφου και της οπτικοακουστικής δημιουργίας.

Τα έργα του προβλήθηκαν σε διεθνή φεστιβάλ και αγαπήθηκαν από το ελληνικό κοινό, ενώ αρκετές φορές αποτέλεσαν αντικείμενο αφιερωμάτων και κινηματογραφικών αναλύσεων, αποτελώντας έμπνευση για νέες γενιές δημιουργών. Σύζυγός του ήταν η ηθοποιός Μπέτυ Λιβανού.

«Για μένα είναι συναρπαστικό το να ζουμε. Οσο πιο κοντά μπορούμε ο ένας με τον άλλον. Να αλληλοεπηρεαζόμαστε», είχε πει σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή» και στη Μαρία Κατσουνάκη το 2018.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αποχαιρετά τον Γιώργο Πανουσόπουλο

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με ανάρτησή του στο Facebook, τον αποχαιρετά, τονίζοντας ότι αφήνει πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη.

Η ανάρτηση αναφέρει: «Με μεγάλη θλίψη το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αποχαιρετά τον εμβληματικό δημιουργό Γιώργο Πανουσόπουλο. Σκηνοθέτης, διευθυντής φωτογραφίας, σεναριογράφος, παραγωγός και μοντέρ, ο Γιώργος Πανουσόπουλος υπέγραψε μερικές από τις ομορφότερες ταινίες του ελληνικού σινεμά. Θα μας συντροφεύουν για πάντα οι εικόνες, οι έρωτες, το ελληνικό φως, η ατμόσφαιρα και τα τοπία από τις ταινίες του: Ταξίδι του Μέλιτος, Οι Απέναντι, Μανία, Μ’ Αγαπάς, Ελεύθερη Κατάδυση, Μια Μέρα τη Νύχτα, Τεστοστερόνη, Σ’ αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει.

Το σινεμά του είναι γεμάτο υπόκωφες επιθυμίες και συναισθηματικές εκρήξεις που στοχεύουν απευθείας στην καρδιά του θεατή. Κανείς δεν κινηματογράφησε το σώμα όπως εκείνος. Με έναν αισθησιασμό ορμητικό, χειμαρρώδη, όπως ήταν και οι κινηματογραφικές εμπειρίες που μας χάρισε. Ήταν ιδρυτής της Φιλμικής Εταιρείας και είχε συμμετάσχει ως διευθυντής φωτογραφίας στις ταινίες των φίλων του Νίκου Περάκη και Γιώργου Τσεμπερόπουλου. Οι τρεις τους ήταν η θρυλική τριάδα του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Βραβευμένος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ο Γιώργος Πανουσόπουλος είχε τιμηθεί και με ειδικό βραβείο στην 46η διοργάνωση, στο πλαίσιο αφιερώματος στο έργο του, το οποίο συνοδευόταν και από μια ειδική έκδοση. Αφήνει πίσω του μια σπουδαία κινηματογραφική παρακαταθήκη.

Το Φεστιβάλ εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήρια στη σύζυγό του Μπέτυ Λιβανού, στα παιδιά του, στους φίλους του και σε όλους τους ανθρώπους που τον αγάπησαν και θα τον θυμούνται για πάντα μέσα από τις ταινίες του».