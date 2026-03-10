Με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά η κοινή γνώμη εμφανίζεται να στηρίζει την απόφαση της κυβέρνησης να ενισχύσει άμεσα την άμυνα της Κύπρου απέναντι στις επιθέσεις με drones που σημειώθηκαν με την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν.

Παράλληλα, σημαντικά μεγάλο ποσοστό αποδέχεται, έστω και εκ των υστέρων, την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2019 μέχρι σήμερα, όσον αφορά την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας μέσω εξοπλιστικών προγραμμάτων, όπως η απόκτηση φρεγατών και σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών.

Όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση της Interview για την «Political», ο μεγαλύτερος φόβος των πολιτών για τις συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή είναι η ακρίβεια και οι πιθανές επιπτώσεις στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας, και πολύ λιγότερο η ασφάλεια και η πολιτική σταθερότητα.

Συσπείρωση των ψηφοφόρων

Επίσης, με φόντο τη διεθνή αναταραχή και την αγωνία για διεύρυνση των μετώπων του πολέμου, καταγράφεται τάση συσπείρωσης των ψηφοφόρων στη ΝΔ, κατά σχεδόν δύο μονάδες, αλλά και περαιτέρω βελτίωση της εικόνας του πρωθυπουργού, ο οποίος παραμένει μακράν ο καταλληλότερος από τους πολιτικούς αρχηγούς για τη διαχείριση των πολυεπίπεδων προβλημάτων σε περίοδο διεθνούς κρίσης. Στον αντίποδα, τα περισσότερα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν καθοδική πορεία, με εξαίρεση το ΠΑΣΟΚ που διατηρεί τις δυνάμεις του, πιθανότατα διότι μέχρι σήμερα τοποθετείται με τη δέουσα θεσμικότητα, και το ΚΚΕ, που επανέρχεται στην τρίτη θέση, «σπρώχνοντας» προς τα κάτω την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Ακόμα πιο δυσοίωνα είναι τα ευρήματα για το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το οποίο καταγράφει διαρκή μείωση της επιρροής του από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα, αλλά και για το υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που επίσης εμφανίζει μείωση -αν και μικρότερη- της αποδοχής του από τους πολίτες.

Ειδικότερα, στην ερώτηση «πώς αξιολογείτε την ενέργεια των ΗΠΑ και του Ισραήλ να προχωρήσουν στην εξόντωση του θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν;», η πλειονότητα των ερωτηθέντων, σε ποσοστό 55%, τη θεωρεί λανθασμένη/μάλλον λανθασμένη, προφανώς, όπως προκύπτει από τις επόμενες απαντήσεις, όχι γιατί στηρίζει το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης, αλλά διότι φοβάται τις οικονομικές συνέπειες και το «φρένο» στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Σωστή/μάλλον σωστή ενέργεια τη χαρακτηρίζει το 39% των πολιτών, ενώ ΔΞ/ΔΑ λέει το 6%.

Ευρύτατη αποδοχή των κυβερνητικών πρωτοβουλιών

Στην επόμενη ερώτηση, αν συμφωνούν με την παροχή στρατιωτικής συνδρομής της Ελλάδας προς την Κύπρο (π.χ., φρεγάτες, αεροσκάφη), η στήριξη στις αποφάσεις της κυβέρνησης είναι συντριπτική, με το 75% των ερωτηθέντων να απαντά ότι συμφωνεί/μάλλον συμφωνεί, το 22% να διαφωνεί/μάλλον διαφωνεί, ενώ το 3% των ερωτηθέντων απαντά ΔΞ/ΔΑ. Πρόκειται για μια ευρύτατη αποδοχή των κυβερνητικών πρωτοβουλιών από διπλάσιο ποσοστό πολιτών από όσους δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν τη ΝΔ.

Αντιστοίχως, το ποσοστό όσων διαφωνούν είναι σημαντικά μικρότερο από το άθροισμα των δυνάμεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην επόμενη ερώτηση, αν συμφωνούν με την αγορά φρεγατών και αεροσκαφών τα τελευταία χρόνια, με το 72% να απαντά ναι/μάλλον ναι, το 24% όχι/μάλλον όχι και το 4% ΔΞ/ΔΑ.

Έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις του πολέμου

Στην ερώτηση αν πιστεύουν ότι η χώρα είναι πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει αντίστοιχες κρίσεις σε σχέση με το παρελθόν, το 45% απαντά πιο έτοιμη, το 27% το ίδιο έτοιμη, το 24% λιγότερο έτοιμη και το 4% ΔΞ/ΔΑ. Στην ερώτηση «ποια κυβέρνηση θεωρείτε πιο ικανή στη διαχείριση τέτοιων κρίσεων;», το 38% απαντά μια κυβέρνηση της ΝΔ, το 10% μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (όπως το 2019), ενώ το 48% καμία από τις δύο και 4% ΔΞ/ΔΑ.

Ασφάλεια και σταθερότητα

Στην ερώτηση «πόσο σας ανησυχούν οι διεθνείς πολεμικές συρράξεις;» σε τέσσερα πεδία, οι πολίτες προκρίνουν με συντριπτικά ποσοστά την ακρίβεια και την οικονομική ανάπτυξη και ακολουθούν η ασφάλεια και με σημαντικά μικρότερο ποσοστό η πολιτική σταθερότητα. Εικόνα που επιβεβαιώνει ότι τα δύο βασικά ζητήματα που προκρίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αναγκαία σε περιόδους τόσο ταραγμένων νερών, δηλαδή η ασφάλεια και η πολιτική σταθερότητα, είναι αυτά που φοβίζουν λιγότερο την κοινωνία, η οποία δείχνει ότι αισθάνεται μεγαλύτερη σιγουριά που στο τιμόνι της χώρας βρίσκεται η ΝΔ. Προφανώς, θεωρώντας τις οικονομικές επιπτώσεις λόγω του εν εξελίξει πολέμου και των παγκόσμιων αναταράξεων ως το πιο ευάλωτο πεδίο σε αυτή τη συγκυρία.

Ειδικότερα, το 95% απαντά ότι το ανησυχεί πολύ/αρκετά η ακρίβεια, έναντι μόλις 5% που απαντά λίγο/καθόλου. Πολύ/αρκετά ανησυχούν οι πολίτες για την οικονομική ανάπτυξη σε ποσοστό 80%, έναντι 20% που απαντούν λίγο/καθόλου. Η εθνική ασφάλεια ανησυχεί πολύ/αρκετά το 66% των ερωτηθέντων, έναντι 34% που απαντούν λίγο/καθόλου. Τέλος, πολύ/αρκετά φοβίζει το 37% των ερωτηθέντων η πολιτική σταθερότητα, έναντι 63% που απαντά λίγο/καθόλου.

Μητσοτάκης καταλληλότερος για τη διακυβέρνηση

Στην ερώτηση «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί μακράν το προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ειδικότερα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη επιλέγει το 32,6% των ερωτηθέντων και ακολουθούν: «Κανέναν» το 31,5%, τον Νίκο Ανδρουλάκη το 10,3%, τον Κυριάκο Βελόπουλο το 5,9%, τον Δημήτρη Κουτσούμπα το 4,8%, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου το 4,5%, τον Στέφανο Κασσελάκη το 3%, τον Σωκράτη Φάμελλο το 2,5%, την Αφροδίτη Λατινοπούλου το 1,9%, τον Δημήτρη Νατσιό το 1,5% και τον Αλέξη Χαρίτση το 1,5%.

Στο 15,7% η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ

Στην ερώτηση «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», η ΝΔ λαμβάνει ποσοστό 28,5%, αυξημένο κατά σχεδόν δύο μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της Interview. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12,8% και διαφορά από την κυβερνητική παράταξη στις 15,7 μονάδες, το ΚΚΕ με 6,3%, η Ελληνική Λύση με 6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,9%, το ΜέΡΑ25 με 3,5%, η Φωνή Λογικής με 3,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3%, οι Δημοκράτες με 2,4%, η Νίκη με 1,2%, η Νέα Αριστερά με 1%, ενώ «άλλο» απαντά το 10,9% και «δεν έχω αποφασίσει» το 16,4%.

Στο 34,1% σκαρφαλώνει η «γαλάζια» παράταξη

Από την εικόνα αυτή, είναι σαφές ότι η κυβερνητική παράταξη συσπειρώνει το εκλογικό της ακροατήριο, όπως είναι αναμενόμενο σε περιόδους διεθνών κρίσεων, το ΠΑΣΟΚ διατηρεί τις δυνάμεις του -στοιχείο όχι άνευ αξίας, λόγω συγκυρίας-, ενώ στην τρίτη θέση επανέρχεται το ΚΚΕ, με τα υπόλοιπα κόμματα, περιλαμβανόμενων της Ελληνικής Λύσης και της Πλεύσης Ελευθερίας, να υποχωρούν.

Πρόκειται για μια εικόνα που παραπέμπει στην «κανονικότητα» άλλων εποχών, με ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ στις πρώτες θέσεις της προτίμησης των πολιτών, με οκτακομματική πάντως Βουλή.

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ «σκαρφαλώνει» στο 34,1% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 15,4% και διαφορά από την κυβερνητική παράταξη στις 18,7 ποσοστιαίες μονάδες, το ΚΚΕ με 7,5%, η Ελληνική Λύση με 7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%, το ΜέΡΑ25 με 4,2%, η Φωνή Λογικής με 3,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,5%, οι Δημοκράτες με 2,8%, η Νίκη με 1,4%, η Νέα Αριστερά με 1,3% και «άλλο» με 13,6%. Το ποσοστό της ΝΔ, αν και υπολείπεται του ορίου που της εξασφαλίζει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θεωρείται μια πολύ καλή προεκλογική βάση για να μπορέσει στα τελευταία μέτρα πριν από την κάλπη να την επιτύχει.

Η μεγάλη χαμένη της συγκυρίας

Από τους μεγάλους χαμένους της δύσκολης συγκυρίας που διανύουμε, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση, είναι η Μαρία Καρυστιανού και δευτερευόντως ο Αλέξης Τσίπρας, αν και για διαφορετικούς λόγους. Το υπό ίδρυση κόμμα της κ. Καρυστιανού καταγράφει μια έντονα πτωτική πορεία, με μόλις 8,2% να θεωρεί πολύ πιθανό να αλλάξει την επιλογή του υπέρ ενός νέου κόμματος υπό την ηγεσία της και 9,1% να το θεωρεί αρκετά πιθανό, έναντι 71,7% που το θεωρεί καθόλου πιθανό και 9,5% που το θεωρεί λίγο πιθανό και 1,5% που ΔΞ/ΔΑ.

Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, το 10,1% απαντά ότι είναι πολύ πιθανό να άλλαζε την επιλογή του υπέρ ενός κόμματος υπό την ηγεσία του και το 5,4% αρκετά πιθανό. Απεναντίας, το 76,5% απαντά ότι είναι απίθανο να άλλαζε την επιλογή του και το 7,6% λίγο πιθανό, ενώ ΔΞ/ΔΑ απαντά το 0,4%.

Στα διαγράμματα, καταγράφεται με ευκρίνεια η πτωτική πορεία της δυναμικής του υπό ίδρυση κόμματος της κ. Καρυστιανού, η οποία ξεκίνησε την περίοδο που η ίδια άρχισε να τοποθετείται δημόσια για σειρά ζητημάτων, προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις, και σε αυτή τη συγκυρία εντείνεται, πιθανότατα διότι η πλειονότητα των πολιτών θεωρεί ότι δεν διαθέτει την εμπειρία να συμβάλει στη διαχείριση της κρίσης. Μικρότερη αλλά υπαρκτή είναι και η μείωση της αποδοχής του υπό ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση στην οποία το υποστήριζε το 11,3% του εκλογικού σώματος.