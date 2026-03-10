Ένα αποτρόπαιο περιστατικό βίας σημειώθηκε έξω από σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Βιλβόρντε στο Βέλγιο, όπου ένας νεαρός δέχτηκε άγρια επίθεση από ομάδα ατόμων, όταν επιχείρησε να υπερασπιστεί μια κοπέλα που δεχόταν παρενόχληση.

Στο βίντεο φαίνεται το θύμα να μιλά με μια ομάδα νεαρών, οι οποίοι φέρονται να είχαν παρενοχλήσει νωρίτερα τη νεαρή.

Ξαφνικά, ένας από τους νεαρούς τον γρονθοκοπεί στο πρόσωπο. Ο νεαρός προσπαθεί να αντιδράσει, όμως ένας από τους δράστες τον σηκώνει στον αέρα και τον πετά με δύναμη στο πεζοδρόμιο. Παρά το γεγονός ότι μετά το χτύπημα φαίνεται ανήμπορος να αντισταθεί, η ομάδα συνεχίζει να τον χτυπά επανειλημμένα.

Μετά την επίθεση, ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να μην κρίνεται απειλητική για τη ζωή του.

Τη Δευτέρα, η εισαγγελία των Βρυξελλών ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός ατόμου για συμμετοχή στον ξυλοδαρμό, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων, σύμφωνα με το fdesouche.com.