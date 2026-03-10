Για την επίθεση drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου μίλησε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Βασίλης Πάλμας, αμέσως μετά την αποχώρησή του από τη βάση Ανδρέας Παπανδρέου και την τριμερή συνάντηση Χριστοδουλίδη – Μητσοτάκη – Μακρόν, την οποία χαρακτηρίζει «υψηλού συμβολικού και πολιτικού χαρακτήρα» με πολιτικά μηνύματα.

«Δεν απειλήθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά οι βρετανικές βάσεις. Δεν υποτιμούμε τους κινδύνους στην περιοχή. Η Ελλάδα και η Γαλλία ανοίγουν τον δρόμο ώστε η ΕΕ να φτιάξει ασπίδα αυτοπροστασίας με ισχυρή άμυνα», ξεκαθάρισε ο κ. Πάλμας σε δηλώσεις του στο ERTNEws ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην Ελλάδα και την Κύπρο για τα γρήγορα αντανακλαστικά τους στην αποστολή φρεγατών για τη θωράκιση της Μεγαλονήσου.

Σε ερώτηση που του έγινε αναφορικά με τη σημασία της θωράκισης της Κύπρου, καθώς είναι απέναντι από τον Λίβανο όπου δραστηριοποιείται η Χεζμπολάχ, διευκρίνισε πως η Κύπρος ως Κυπριακή Δημοκρατία δεν απειλήθηκε, αλλά οι απειλές αφορούσαν τις βρετανικές βάσεις. Όμως, καθώς οι βάσεις βρίσκονται στην Κύπρο, οφείλει η Κύπρος προληπτικά και με τη συμπαράσταση των συμμάχων να λαμβάνει μέτρα, διότι πρώτος στόχος «είναι η ασφάλεια των πολιτών και των κρίσιμων υποδομών της Δημοκρατίας ώστε το κράτος να έχει τη συνέχεια του και να μπορεί να λειτουργεί κανονικά.» Ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία δεν επικαλέστηκε το άρθρο 42 παρ. 7.

«Δεν υποτιμούμε τους κινδύνους που υπάρχουν στη περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή που το γεωπολιτικό περιβάλλον είναι ρευστό»

«Από εκεί και πέρα δεν υποτιμούμε τους κινδύνους που υπάρχουν στη περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή που το γεωπολιτικό περιβάλλον είναι ρευστό και θεωρούμε ότι θα συνεχίσει να έχει μια ρευστότητα ανεξάρτητα αν κάποια στιγμή θα υπάρξει ειρήνευση ή ηρεμία στην περιοχή» υπογράμμισε.

Ως προς τις πρωτοβουλίες Ελλάδας και Γαλλίας, ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου διαμήνυσε πως αποτελούν παράδειγμα ώστε να συνειδητοποιήσουν οι Ευρωπαίοι εταίροι ότι η ΕΕ πρέπει να φτιάξει μια ασπίδα αυτοπροστασίας του ιδίου της του εαυτού της, δηλαδή και των 27 κρατών – μελών. Προσέθεσε πως η ΕΕ δεν μπορεί να αποτελέσει ισχυρή πολιτική δύναμη χωρίς ισχυρή άμυνα.

Υπογράμμισε επίσης ότι η Ευρώπη πρέπει να λάβει τα μηνύματα των καιρών, άλλωστε οι Ευρωπαίοι έχουν συνειδητοποιήσει πως δεν είναι άτρωτοι έναντι απειλής, κάτι που το αντιλαμβάνεται η Ελλάδα λόγω της Τουρκίας και η Κυπριακή Δημοκρατία λόγω της παράνομης κατοχής στη Βόρεια Κύπρο εδώ και 50 χρόνια.

Μίλησε ακόμη για την υπερηφάνεια και το πνεύμα συσπείρωσης του ελληνισμού που ένιωσε βρισκόμενος σήμερα πάνω στην υπερσύγχρονη ελληνική φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» που προστατεύει την Κύπρο και το αίσθημα εθνικής ανάτασης που έχουν οι Κύπριοι μετά την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να υποστηρίξει τον κυπριακό ελληνισμό.